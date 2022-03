Štrajk USPRS-a: Upozorenje sadašnjoj i budućoj vlasti

Nastavljen je štrajk zaposlenih, koji pripadaju Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije. Njihovi predstavnici okupili su se na Trgu glumaca, a saopštili su da su danas časovi u 35 škola u Rasinskom okrugu bili skraćeni na 30 minuta, s tim što se u 13 škola zvonilo na 45 minuta, a profesori su izlazili posle 30 minuta. Zahtevi prosvetnih radnika su manji broj učenika u odeljenjima, povećanja zarada i vraćanje dugova, kao i izmena zakonske regulative.

Okupljeni na Trgu glumaca istakli su da su njihovi zahtevi upućeni kako aktuelnoj tako i budućoj vlasti.

– Naša akcija glasi „zaokružimo obrazovanje“, apolitična je, odnosno obraćamo se poziciji i opoziciji, onima koji su trenutno na vlasti, ali i onima koji će buduću vlast formirati, da se konačno obrazovanje dovede na prvo mesto – izjavio je Dobrivoje Marjanović, predsednik kruševačkog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Dodao je da se akcija prosvetara odvija baš u vreme predizborne kampanje, ne da bi se bavili politikom, već kako bi ukazali svim akterima na političkoj sceni na probleme u obrazovanju, koji su opisani u jednoj od poruka sa današnjeg okupljanja: „Bilo da su na vlasti žuti, crveni, zeleni ili plavi, prosveti se crno piše“.Prvi od zahteva prosvetnih radnika je smanjenje broja učenika u odeljenju na 24, zarad kvaliteta rada. Drugi zahtev su pravedni platni razredi, o kojima se govori još od 2015. godine, u vezi kojih je postignut dogovor sa Vladom 2017. godine, a koji su „prolongirani“ na 2025. godinu.

On je istakao da je država dozvolila da prosek zarada prosvetnih radnika bude nekoliko hiljada ispod republičkog proseka, a da pomoćni radnici primaju minimalac „jer kada bi pomnožili koeficijent sa cenom rada, imali bi 24.000 dinara što je 10.000 ispod minimalca“.

– Na minimalac su nam spali i administrativni radnici sa IV stepenom, spali su nam i pomoćni radnici koji rade u održavanju, domari. Očekujemo da, ako se sa ovim trendom nastavi, da će svi prosvetni radnici u jednom trenutku spasti na minimalac – objasnio je Marjanović.

Treći zahtev USPRS-a jeste izmena zakonske regulative.

– Možemo da pričamo i o „nakaradnim“ rešenjima Minstarstva prosvete donetim krajem prošle godine, ne obaveštavajući nikoga o tome. Od petog do osmog razreda su predvideli da će u odeljenjima škola, koje rade na rubnim područjima, nastavu sprovoditi jedan nastavnik. Svodi se na to da će npr. nastavnik geografije ući u odeljenje petog ili šestog razreda, da će predavati za 15 učenika, a da će raditi čak četiri programa. Da li je to moguće odraditi za 45 minuta, pitamo stručnjake iz Ministarstva prosvete ili ko je već to tako zamislio – zapitao se Marjanović.

On je prokomentarisao i rezultate probnog završnog ispita, napominjući da najbolji đaci imaju 17-18 poena od mogućih 20, a đaci koji jedva prelaze iz razreda u razred takođe ostvaruju iste rezultate. To, kako je dodao, dovodi do pitanja koji je cilj ovakvog testa, da li da se napravi privid da je prosek veliki i da je sve u savršenom redu u obrazovanju, ili pak da se prosveta spusti sve niže, da one koji imaju znanja, na žalost, oteraju iz ove zemlje, a da ovde ostane prosek koji će raditi u fabrikama koje se masovno otvaraju u Srbiji.

L.S.