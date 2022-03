USPRS: Štrajkuje 35 škola u Okrugu, pritisci da se štrajk uguši

U Rasinskom okrugu danas štrajkuje, odnosno skraćene časove sprovodi 35 škola, članica USPRS-a, a na članove tog sindikata su u pojedinim školama vršeni pritisci kako bi štrajk bio ugušen, rečeno je za naš portal u kruševačkoj Uniji.

– Na području Školske uprave Kruševac, koja obuhvata Rasinski okrug, u štrajku je 35 škola, s tim što se u 24 škole zvoni na 30 minuta, dok se u 11 škola zvoni na 45 minuta, a profesori izlaze posle 30 minuta – kazao je za KrusevacGrad.rs Dobrivoje Marjanović, predsednik kruševačke Unije sindikata prosvetnih radnika i član Predsedništva USPRS-a.

USPRS, kako je dodao, ima saznanja da su pojedine škole od vladajuće strukture dobile sugestiju da se zvoni na 45 minuta, a takođe tražilo se da se na oglasnim tablama potpišu oni koji štrajkuju, što je kršenje Zakona o štrajku.

–Direktori su dobili sugestiju da po svaku cenu uguše štrajk, koji naš sindikat sprovodi u skladu sa Zakonom, ali to nije ništa novo, to se dešava i u drugim gradovima, mi smo nadležne samo upozorili da je to kršenje Zakona o štrajku – kazao je on.

USPRS od nadležnih traži smanjenje broja učenika u odeljenju na najviše 24, korekciju zarada od 12 odsto, isplatu trećine dugovanja od 20 hiljada dinara te promenu zakona iz oblasti obrazovanja. Štrajk su započeli prošle nedelje, 17. marta, kada su takođe bili skraćeni časovi te održan protest u Beogradu, ispred resornog ministarstva.

Marjanović, odgovarajući na naše pitanje da li je u međuvremenu bilo reakcije nadležnih, kaže da se to nije deslio, osim što se ministar prosvete Branko Ružić obratio medijima i rekao „da ima konstantnu saradnju sa sindikatom, što nije tačno i da vršimo pregovore o delu posebnog kolektivnog ugovora što je samo delimično tačno“.

–Mi jesmo završili sa njima pregovore, ako su se to zvali pregovori, jer su na naš svaki utemeljen zahtev odgovarali da nema novca, ni za 24 učenika po odeljenju, ni za ostalo. Ministar je u medijima rekao da je Vladi podnet predlog za pomoć prosvetnim radnicima, ali nama ne treba pomoć, mi nismo socijalni slučajevi, nama trebaju pravedni platni razredi i raspodela sredstva da obrazovanje ipak dodje na svoje mesto. Nikakav zvaničan poziv za razgovor, povodom štrajka koji smo pokrenuli, od nadležnih do sada nismo dobili – kazao je Marjanović.

Unija sindikata prosvetnih radnika je ranije najavila da će i 31. marta u školama, članicama tog sindikata, biti skraćeni časovi te da će tog dana sindikalne organizacije u gradovima i opštinama organizovati obraćanja medijima ili okupljanja prosvetara.

