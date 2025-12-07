STK Ping Pong ekipni prvak centralne Srbije

Postavljeno: 07.12.2025

Ekipno prvenstvo centralne Srbije u stonom tenisu za sezonu 2025/2026 održano je u Kragujevcu 6. decembra.

Stonoteniski klub Ping Pong iz Kruševca osvojio je dve zlatne medalje u kategoriji juniora i mlađih kadeta bez ijednog poraza.

Čestitamo ekipi STK Ping Pong na postignutom uspehu.

Fudbalerke Napretka pete na 12. Međunarodnom turniru u Crnoj Gori

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
7. decembar 2025., 23:26
 

Prognoza -
6°C
Apparent: 4°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 0.8 m/s SW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top