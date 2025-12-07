STK Ping Pong ekipni prvak centralne Srbije

Ekipno prvenstvo centralne Srbije u stonom tenisu za sezonu 2025/2026 održano je u Kragujevcu 6. decembra.

Stonoteniski klub Ping Pong iz Kruševca osvojio je dve zlatne medalje u kategoriji juniora i mlađih kadeta bez ijednog poraza.

Čestitamo ekipi STK Ping Pong na postignutom uspehu.