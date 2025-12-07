„Moma mala“ – novi kruševački juriš na „Pesmu Evrovizije“

Više podataka o ovom nesumnjivo velikom uspehu ovdašnje muzičke scene saznajemo od multiinstrumentaliste, kompozitora i producenta Alekse Petrovića:

– Pesma je nastala još prošle zime, ali smo čekali pravi momenat da bi je prijavili na PZE. Autor muzike i aranžer sam ja, a sa Đurđicom sam tekst napisao u tandemu. Đurđica je 94 godište, rođena i odrasla u Kruševcu. Srednju muzičku je završila u Beogradu, a pre desetak godina se seli u Beč gde završava opersko pevanje.

Počeli smo da sarađujemo pre skoro dve godine, a krajem prošle smo počeli da snimamo pesme za naš prvi album. Žanr bi mogao da se svrsta u mešavinu world music i etna pomešanog sa elektronskom muzikom. Snimali smo u mom kućnom studiju, a pored Đurđe, koja je jedini vokal, violinu je snimala Jovana Jevtić.

Presrećni smo što smo dobili šansu da prikažemo jedan uslovno rečeno novi, autohtoni stil na jednom modernom festivalu.