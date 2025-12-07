„Moma mala“ – novi kruševački juriš na „Pesmu Evrovizije“
Postavljeno: 07.12.2025
Radio-televizija Srbije izabrala je 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu „Pesma za Evroviziju 2026“, među kojima se našla i pesma „Moma mala“ Kruševačkog tandema Đurđica Gojković (vokal) i Aleksa Petrović (autor). Pobednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ u Beču, u maju naredne godine
Više podataka o ovom nesumnjivo velikom uspehu ovdašnje muzičke scene saznajemo od multiinstrumentaliste, kompozitora i producenta Alekse Petrovića:
– Pesma je nastala još prošle zime, ali smo čekali pravi momenat da bi je prijavili na PZE. Autor muzike i aranžer sam ja, a sa Đurđicom sam tekst napisao u tandemu. Đurđica je 94 godište, rođena i odrasla u Kruševcu. Srednju muzičku je završila u Beogradu, a pre desetak godina se seli u Beč gde završava opersko pevanje.
Počeli smo da sarađujemo pre skoro dve godine, a krajem prošle smo počeli da snimamo pesme za naš prvi album. Žanr bi mogao da se svrsta u mešavinu world music i etna pomešanog sa elektronskom muzikom. Snimali smo u mom kućnom studiju, a pored Đurđe, koja je jedini vokal, violinu je snimala Jovana Jevtić.
Presrećni smo što smo dobili šansu da prikažemo jedan uslovno rečeno novi, autohtoni stil na jednom modernom festivalu.
Nema sumnje da će ovo dati dobar vetar u leđa ovom čarapanskom tandemu za predstojeći album koji će biti urađen upravo u tom stilu.
