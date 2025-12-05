Kićenje centra Kruševca za prazničnu sezonu

Postavljeno: 05.12.2025

Nakon što su sela Kruševca ovih dana ukrašena novogodišnjim dekoracijama, na red je došao i uži centar grada

U glavnoj ulici u centru grada postavljena je velika jelka i svetlosne instalacije koje već privlače pažnju prolaznika

Uređenje grada deo je priprema za predstojeće praznike, a dekoracija doprinosi stvaranju svečane atmosfere u svim gradskim ulicama. Praznični ambijent podstiče i privlači građane da više vremena provode u šetnji i okupljanjima napolju, nego unutra, pa osim lepog izgleda ima i druge benefite.

Očekuje se da će kićenje grada biti nastavljeno, kako bi Kruševac, kao i prethodnih godina bio proglašen za jedan od najleše uređenih gradova u Srbiji.

