Pozorište: Repertoar za decembar

Kruševačko pozorište pripremilo je bogat i raznovrstan repertoar za poslednji mesec u godini, sa nizom predstava za decu i odrasle, kao i gostujućih programa. Publika, koja uvek rado posećuje ovo mesto, moći će tokom decembra da uživa u komedijama, dramama, koncertima i novogodišnjim predstavama. Već u subotu, 6. decembra, najmlađi će moći da pogledaju predstavu „Tri praseta“ od 12 sati

Tokom meseca slede brojne predstave za decu, među kojima su „Lion King“ 12. decembra u 18 i 20 sati, kao i „Čarobnjak iz Oza“ 13. decembra u 12 časova. Ovi naslovi tradicionalno privlače veliki broj mališana i njihovih roditelja, a posebnu draž donosi praznična atmosfera koja već uveliko obuzima grad.

Za ljubitelje dramskih komada pripremljen je niz predstava u okviru Dana male scene posvećenih reditelju Jovanu Batu Putnika. Publika će imati priliku da pogleda komade „Režim ljubavi“ 14. decembra u 20 časova, „Pluća“ 15. decembra u isto vreme, „Prevara“ sledi 16. decembra, kao i „Ču ja ljubomoran“ 17. decembra u 20 sati.

Repertoar obuhvata i predstavu „Ružno pače“ 20. decembra u 12 časova, kao i humoristični komad „Večera budala“ 23. decembra u 20 sati. Predstava “Mati” zakazana je za 25. decembar od 20 časova, a zatim će kraj meseca obeležiti predstava „Novogodišnje putovanje“, koje će biti izvedeno u nekoliko termina, 25, 26. i 27. decembra od 18 sati, dok 29. decembra u 20 časova publiku očekuje komad „Pidžama za šestoro”.

Tokom decembra Kruševačko pozorište gostovaće u Aleksincu gde će izvesti dečiju predstavu „Tri praseta“ 24. decembra.