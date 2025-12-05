Počela prva faza uređenja Brijanove ulice, završetak do kraja godine

U Brijanovoj ulici u toku je prva faza uređenja javnog prostora čiji je završetak planiran do kraja godine, a investicija iznosi oko 7,8 miliona dinara

Intervencija u Brijanovoj ulici je usmerena ka uređenju javnog prostora i podeljena je u dve faza. Kako je istakla Ana Prvanov, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj, prva faza predstavlja uređenje prostora sa zelenim površinama i pešačkim stazama, postavljanje novih mobilijara, uređenje postojećeg zelenila i sadnja novog, dok je druga faza intervencija na samom kolovozu.

– Primarni ciljevi ovog projekta su ublažavanje neposrednih izazova mobilnosti poboljšanjem pristupačnosti, smanjenjem gužvi i davanje prioriteta održivim načinima transporta. Pored toga, cilj joj je da se uspostavi primer za buduća rešenja za urbanu mobilnost koja se mogu skalirati i replicirati, usklađujući se sa vizijom grada da postane pametan i održiv urbani centar.

Prvanov je istakla da rušenje baraka u Brijanovoj ulici nije planirano ovim projektom koji je finansiran od strane Evropske izvršne Agencije za klimu, infrastrukturu i životnu sredinu, u okviru projekta ELABORATOR – Evropska živa laboratorija za projektovanje održive urbane mobilnosti ka klimatski neutralnim gradovima.

– Projekat ima za cilj da koristi holistički pristup za planiranje, projektovanje, implementaciju i primenu specifičnih inovacija i intervencija ka bezbednoj, inkluzivnoj i održivoj urbanoj mobilnosti. Grad Kruševac je jedini grad van granica Evropske unije koji učestvuje u projektu na šta smo veoma ponosni.

Za ovu Prvu fazu radova u Brijanovoj ulici, putem projekta izdvojeno je 7.824.928,20 dinara, dok je izvođač radova JKP Kruševac po odluci o komunalnim delatnostima.

Pomoćnica gradonačelnika dodaje da su radovi otpočeli 2. decembra, a planirani rok završetka prve faze je do kraja godine, dok će druga faza započeti početkom 2026. godine.

