Stigle nove cene goriva: Evrodizel pojeftinio, benzin nepromenjen

Postavljeno: 05.12.2025

Od danas, od 15.00, na pumpama u Srbiji važe nove cene goriva. Litar evro dizela sada košta 198 dinara, što je za tri dinara manje u odnosu na prošlu nedelju, dok je cena litra benzina evropremijum BMB 181 dinar, bez promena u odnosu na prethodni period

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 12. decembra.

