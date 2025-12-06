Fudbalerke Napretka pete na 12. Međunarodnom turniru u Crnoj Gori

Postavljeno: 06.12.2025

Fudbalerke Napretka, u konkurenciji 14 ekipa iz Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije, Rumunije i Hrvatske, zauzele su 5.mesto na 12. Međunarodnom turniru za devojke –  Pljevlja 2025

Reč je o najvećem turniru u regionu što se tiče ženskog fudbala, koji se održava tradicionalno već 12 godina i igra se po futsal pravilima. Cilj turnira jeste razvoj i promocija ženskog fudbala u regionu, kao i negovanje prijateljskih odnosa učesnika.

Kruševljanke su najpre izgubile u grupi od Neretve (Metković, Hrvatska), koje su i osvojile ovogodišnji turnir – 2:0. Potom su pobedile Temišvar (Rumunija) sa 2:0, a golove na ovom meču su postigle Jelena Raičević i Lidija Bondžić. U poslednjoj utakmici u grupnom delu odigrale su bez golova 0:0 sa ekipom Proletera.

Sa 4 boda, Čarapanke su se plasirale sučetvrtfinale gde su poražene rezultatom 2:0 od ekipe Libero (Goražde ,BiH) koja je kasnije u neizvesnoj završnici poražena u finalu. Na kraju je Napredak takmičenje završio na 5. mestu.

I. M.

