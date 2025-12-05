Fudbalerke Napretka na pola puta do elite
Postavljeno: 05.12.2025
Fudbalerke Napretka nalaze se na pola puta do plasmana u elitni rang ženskog fudbala u Srbiji
Prvi deo prvenstva su odigrale najbolje u Prvoj ligi Srbije i zasluženo se nalaze na prvom mestu,sa četiri boda prednosti u odnosu na prvog pratioca – ekipu Loznice, sa kojom se sastaju u prvom prolećnom kolu u Loznici.
Svesni da za prolećni deo moraju još ozbiljnije da pristupe utakmicama od prvog kola, u crveno belo jato je sletela Marijana Jankov koja ima veliku reputaciju u zemlji i inostranstvu i može da bude velika prevaga na terenu da bi se lakše došlo do ostvarivanja cilja, a to je ekspresni povratak u superligaško društvo.
Ovog vikenda učestvujemo na Međunarodnom turniru prijateljstva u Crnoj Gori gde ćemo na najbolji mogući način reprezentovati naš grad i Srbiju. Nakon toga se okrećemo pripremama koje ćemo početi 9. januara – njih ćemo u celosti odraditi u našem gradu. Igrački kadar od jesenas smo u celosti zadržali, uspeli na zadovoljstvo kruševačkih ljubitelja fudbala da u naše redove dovedemo kapitalno pojačanje Marijanu Jankov i nadamo se da ćemo na proleće od prvog kola i derbija u Loznici ući u pobedonosnu seriju. Zahvalili bi se direktoru Trayal Koorporacije Milošu Neneziću, inače velikom zaljubljeniku i donatoru u kruševački sport, na angažovanju i velikoj pomoći koju nam pruža, bez koje sada ne bi važili za najorganizovaniji klub u ovom delu Srbije, kaže šef stručnog štaba Napretka, Ivan Mitić.
N. G.
