Štednja u AIK Banci – prirodan izbor u Mesecu štednje

U susret ovogodišnjem Mesecu štednje koji tradicionalno traje do kraja novembra, AIK Banka je pripremila specijalne uslove za svoje klijente, kao podsetnik na značaj ove vrste čuvanja novca kao investicije u budućnost

Najveća domaća banka pripremila je i ovog puta odlične uslove za oročenu štednju u evrima na rok od 12 meseci, sa nominalnom kamatnom stopom od 3,5%, za sve oročene iznose do 30.000 evra. Za iznose preko 30.000 evra, nominalna kamatna stopa je 4%. Ove kamatne stope važe za sve iznose koji se oroče u filijali, za klijente koji polože novac na štednju online, nominalna kamatna stopa je 4% bez obzira na visinu oročene sume. To znači da, ukoliko klijent oroči 30.000 evra (bez obzira da li to radi u filijali ili online) nakon 12 meseci će ostvariti prinos od 1.023 evra (iznos koji će klijent dobiti nakon oporezivanja).

Nova ponuda važiće do 31. decembra za sve klijente, bilo da su rezidenti ili nerezidenti.

„Naša posvećenost klijentima traje cele godine i veoma nam je važno da klijenti razumeju važnost štednje kao svojevrsnog osiguranja za budućnost i benefita koji ona donosi. Klijenti u AIK Banci vide sigurno mesto za svoj novac, a štednju kao pouzdan način da svoj kapital uvećaju. Trenutno, naša ukupna štednja, kad je reč o fizičkim i pravnim licima, iznosi više od 2,88 milijardi evra“, istakao je Petar Grujić, direktor Službe prodaje fizičkim licima u AIK Banci.

AIK Banka beleži izuzetno pozitivan, rastući trend kada je reč o oročenoj štednji fizičkih i pravnih lica, a realno je očekivati da se dalji rast nastavi i u narednom periodu. Više informacija o aktuelnoj ponudi za štednju, kao i ostalim proizvodima i uslugama AIK Banke, klijenti mogu da dobiju u nekoj od filijala u 40 gradova širom Srbije, kao i na veb sajtu: www.aikbanka.rs.