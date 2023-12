Keš krediti AIK Banke

Do novca odmah, bez troškova obrade kreditnog zahteva i sa fiksnom kamatnom stopom

U susret predstojećoj sezoni praznika, AIK Banka je pripremila izuzetno atraktivnu ponudu keš kredita sa veoma fleksibilnim uslovima i uz jednostavnu i brzu proceduru odobrenja. Isplatu ovih pozajmica ne prate nikakvi troškovi obrade, dok je kamatna stopa fiksna tokom celog perioda otplate.

Dinarske keš kredite AIK Banke karakteriše fiksna kamatna stopa i to već od 9,95 odsto na godišnjem nivou, period otplate do 71 meseca, dok maksimalan iznos kredita iznosi do 3 miliona dinara.

– Već tradicionalno naša banka tokom svake jeseni priprema klijentima odlične uslove za kredite, a sve u želji da im relizaciju i ostvarenje njihovih planova učinimo što jednostavnijim i povoljnijim. Naši klijenti očekuju da budemo tu za njih i omogućimo im pravovremenu podršku u svemu što planiraju i rade, jer su na to navikli. Aktuelna ponuda je upravo dizajnirana u skladu sa takvom namerom i sigurna sam da će mnogi naši postojeći, ali i novi klijenti u ovoj ponudi prepoznati sve njene prednosti i pogodnosti, kao i da će zahvaljujući finansijskoj i stručnoj podršci naše banke uspeti da započnu sa ostvarenjem svojih ličnih i porodičnih planova – istakao je Petar Grujić, direktor Službe prodaje fizičkim licima u AIK Banci.

Keš krediti i krediti za refinansiranje AIK Banke svim klijentima donose jednostavnu proceduru i mnogo manje dokumentacije, kao i gotovinu koju mogu da koriste za različite namene, u skladu sa svojim potrebama.

Ove pozajmice AIK Banke mogu se koristiti za nabavku svega što je klijentima neophodno za kuću, za finansiranje putovanja, kupovinu tehnike ili automobila, kao i za refinansiranje obaveza prema drugim bankama.

To znači da jednim kreditom u AIK Banci klijenti mogu istovremeno da refinansiraju druga svoja zaduženja, ali i da sebi obezbede nova finansijska sredstva za sve što im je u ovom momentu potrebno.