Štab za vanredne situacije naložio hitne mere za zaštitu od poplava

Reagujući na najavljenu veliku količinu padavina tokom naredne nedelje, povećanje vodostaja reka i potencijalno izlivanje bujičnih vodotokova na koje je upozorio Republički hidrometeoroliški zavod, Gradski štab za vanredne situacije naložio je hitnu pripravnost svih gradskih službi, te Stručno operativnog tima za zaštitu od poplava

Svim javnim komunalnim preduzećima naloženo je da pripreme potrebno ljudstvo i mehanizaciju, kao i mobilne ekipe za delovanje u zaštiti i spasavanju, mesnim zajednicama i njihovoj službi da pripreme kapacitete za eventualnu evakuaciju stanovništva i stoke, te da se odmah, zajedno sa stanovnicima, maksimalno angažuju na čišćenju korita, vodotokova i propusta kao i uklanjanju komunalnog otpada.

Komunalna inspekcija Gradske uprave dobila je zadatak da po obilasku terena da nalog JKP „Kruševac“ radi čišćenja terena od smeća, a Gradska uprava Grada Kruševca da za potrebe Službe za vanredne situacije obezbedi flaširanu vodu, hranu i zaštitnu opremu, kao i da se nastavi sa sprovođenjem preventivnih mera i hitnom sanacijom infrastrukture, vodotokova i kanalske mreže sa osposobljenim pravnim licima i radova na sanaciji i uklanjanju posledica od elementarnih nepogoda.

Stavljanje u pripravnost svih kapaciteta naloženo je i gradskim zdravstvenim službama i Crvenom krstu, a, kako je navedeno u zaključcima, u skladu sa procenom situacije biće angažovani i pripadnici Civilne zaštite.

Štab će, stoji u zaključcima, nastaviti sa neprekidnim praćenjem situacije na vodotokovima i po potrebi uvesti dežurstvo.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se u prva dva dana naredne nedelje očekuje da će u većini mesta pasti od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, a da bi do kraja nedelje moglo pasti i do 120 litara.

Osim mogućih izlivanja bujičnih vodotokova, najavljeno je i povećanje vodostaja na Mlavi, Peku, Timoku, banatskim vodotocima, Kolubari, Drini, Limu, Jadru, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru, Resavi, kao i na pritokama gornjih tokova Zapadne i Južne Morave sa mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa.

