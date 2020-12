Spomenik Dragutinu Keseroviću – razmatranje nakon rehabilitacije?

Grad Kruševac će inicijativu o podizanju spomenika vojvodi Dragutinu Keseroviću razmatrati nakon što se za to steknu pravni uslovi jer se on, kao vojna ličnost, još uvek nalazi u postupku sudske rehabilitacije i taj proces jos uvek nije okončan pravosnažnom sudskom odlukom. To piše u odgovoru koje smo od Gradske uprave dobili nakon što je odbor Srpske radikalne stranke podneo zahtev da se tačka o podizanju spomenika uvrsti u dnevni red narednog zasedanja Skupštine. O sličnim inicijativama su ranije govorili predstavnici POKS i SPO, ali oni za sada nisu zvanično podneli takav zahtev

– Sramota je da istinski borci i srpski junaci nemaju ni jedno obeležje u znak zahvalnosti za herojske podvige u Drugom svetskom ratu. Zahtevamo da se 14. oktobra 2021. godine, u centru Kruševca svečano otkrije spomenik jednom od najvećih srpskih junaka Dragutinu Keseroviću, kao i da jedna od ulica u našem gradu dobije njegovo ime – naveli su predstavnici kruševačkog Odbora Srpske radikalne stranke u saopštenju u kome su javnost obavestili o podnetoj inicijativi za podizanje spomenika.

Radikali su za mesto budućeg spomenika predložili plato ispred Kocke, jer je sa tog mesta, kako su naveli, nakon oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu komandant Rasinskog korpusa, četnički vojvoda Dragutin Keserović, pozdravio građane.

Smatraju da je “došlo vreme da pogledamo istini u oči i odamo veliku zahvalnost istinskim borcima za slobodu jer smo svedoci da se 75 godina odaje počast komunistima kao osobodiocima našeg grada i da se upravo komunisti veličaju u heroje oslobođenja”, a da sa ove vremenske distance “sve istorijske činjenice kao i brojni pisani dokumenti svedoče o tome da je upravo Jugoslovenska vojska u otadžbini, pod komandom velikog srpskog junaka vojvode Dragutina Keserovića, komandanta Rasinskog korpusa, nakon teških borbi zapravo jedina zaslužna za osobođenje grada”.

Gradska uprava u odgovorima dostavljenim našoj redkaciji navodi i da bi, nakon što se steknu pomenuti zakonski uslovi, Komisija za sprovodjenje postupka za podizanje spomenika, spomen obeležja i izradu murala razmotrila predlog, dok bi Skupština donela konačnu odluku.

Procedura podrazumeva i da bi pre pokretanja postupka za izbor idejnog rešenja, pomenuta Komisija pribavila mišljenja nadležnih organa (JP za urbanizam i projektovanje, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva kulture).

Uz podsećanje da inicijativu za podizanje spomenika, odnosno postavljanje spomen obeležja može podneti svako pravno i fizičko lice, u Gradskoj upravi navode da je do sada jedinu inicijativu za podizanje spomenika Dragutinu Keseroviću podneo ovdašnji odbor Srpske radikalne stranke.

Podsećamo, pred obeležavanje 14. oktobra, Dana oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu, ovdašnji odbori Pokreta obnove kraljevine Srbije i Srpskog pokreta obnove, su govorili o ovoj inicijativi i značaju jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svetskom ratu.

Gradski odbor SPO je tada naveo da tražio da Grad podigne spomenik Keseroviću kao svom oslobodiocu, i da se napravi i spomen-obeležje svim nedužnim ljudima ubijenim na Bagdali i drugim mestima gde su, kako navode, počinjeni komunistički zločini.

Predstavnici ovdašnjeg POKS-a su tada takođe naveli da se zalažu da na videlo izađe istina “da je Kruševac u Drugom svetskom ratu oslobodila Jugoslovenska vojska u otadžbini, Rasinsko – toplički korpus pod komandom pukovnika Dragutina Keserovića” uz podsećanje da oslobodioci grada nemaju ni jedno obeležje te obećanje da će se zalagati da jedna od ulica u gradu ponese Keserovićevo ime.

SPO i POKS čine deo vladajuće koalicije u Kruševcu, dok Srpska radikalna stranka nema predstavnike u lokalnom parlamentu.

Ko je Dragutin Keserović? Dragutin Keserović je bio major u vojsci Kraljevine Jugoslavije te komandant Rasinskog korpusa tokom Drugog svetskog rata.Za vreme ustanka u Srbiji 1941. godine komandovao je četničkim napadom na Nemce u Kruševcu. Sredinom 1942. godine proglašen je za vojvodu kopaoničkog. Nemci tokom oktobra 1942. godine sprovode operaciju Kopaonik sa ciljem uništenja četničkih snaga majora Keserovića u selu Kriva Reka. Tokom bitke za Srbiju 1944.godine se stavlja pod komandu Wehrmachta. Nakon rata je u Beogradu osuđen na smrt. Dragutin Keserović je odlikovan ordenom „Miloša Obilića“ i ordenom „Albanske spomenice“, dok ga je u Drugom svetskom ratu Kralj Petar, na predlog Vrhovne Komande, odlikovao ordenom „Karađorđeve zvezde sa mačevima I reda“.

