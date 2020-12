Objekti Sportskog centra otvoreni samo za takmičare

Zbog pogoršane epidemiološke situacije svi objekti kruševačkog Sportskog centra zatvoreni su za građanstvo, korišćenje objekata dozvoljeno je klubovima radi održavanja treninga, ali isključivo za selekcije koje se takmiče. Škole plivanja, vaterpola kao i obuka neplivača ne rade od 21. novembra usled mera koje je usvojio Štab za vanredne situacije grada Kruševca

– Na bazenima radi vaterpolo klub i dva plivačka kluba “Rasina” i “Napredak”, oni rade samo sa selekcijama koje se takmiče. To su vaterpolisti koji igraju ligu i plivači koji po kalendaru Plivačkog saveza Srbije imaju takmičenja. Zbog mera koje je doneo gradski Štab, od 21. novembra stopirane su škole plivanja, vaterpola kao i obuka neplivača – kaže za KruševacGrad zamenik direktora Sportskog centra Marko Đokić.

Kruševačka Hala sportova kao i sala Soko nisu dostupne rekreativcima, tako da trenutno nije moguće iznajmljivanje termina u ovim objektima. Kao i bazeni, i ovi objekti na raspolaganju su samo klubovima koji se takmiče. Košarkaški, odbojkaški i rukometni klubovi, muški i ženski, neometano održavaju treninge.

U okviru sportskog komlepksa “Radomir Mićić Miče” treninge održavaju takmičarske ekipe mlađih kategorija i seniora fudbalskih klubova “Napredak” i “Trajal” kao i atletičari koji učestvuju na takmičenjima.Uprkos odluci Vlade prema kojoj se dozvoljava rad teretanama radnim danima do 17 časova, teretana Sportskog centra je zatvorena za građanstvo.

– Vlada je donela odluku da teretane mogu da rade do 17 časova ali u ograničenom broju, četiri korisnika i trener. Mi, međutim, nemamo puno korisnika koji bi dolazili do 17 časova. Naši korisnici obično dolaze u popodnevnim i večernjim terminima, tako da nam i teretana do daljnjeg ne radi – napominje Marko Đokić.

U Sportskom centru ističu da je pandemija korona virusa dosta uticala na njihov rad, letnja sezona bila je lošija nego prošla, a nije bilo ni drugih kulturnih dešavanja koja su se organizovala prethodnih godina.

– Letnja sezona je otvorena krajem juna, maksimalan broj korisnika koji smo imali u jednom danu bio je oko 1050 dok smo prethodnih godina imali i po 2500 korisnika, pogotovo vikendom – dodaje on.

Inače, rad u Sportskom centru odvija se uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

D. M.

Objekti Sportskog centra otvoreni samo za takmičare

Zbog pogoršane epidemiološke situacije svi objekti kruševačkog Sportskog centra zatvoreni su za građanstvo, korišćenje objekata dozvoljeno je klubovima radi održavanja treninga, ali isključivo za selekcije koje se takmiče. Škole plivanja, vaterpola kao i obuka neplivača ne rade od 21. novembra usled mera koje je usvojio Štab za vanredne situacije grada Kruševca - Na bazenima radi vaterpolo klub i dva plivačka kluba “Rasina” i “Napredak”, oni rade samo sa selekcijama koje se takmiče. To su vaterpolisti koji igraju ligu i plivači koji po kalendaru Plivačkog saveza Srbije imaju takmičenja. Zbog mera koje je doneo gradski Štab, od 21. novembra stopirane su…