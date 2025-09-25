Sinoć održani „Dani Milana Đokića“ u Kruševcu

Centar za afirmaciju stvaralaštva Poetikum iz Kraljeva i ove godine organizovao je tradicionalnu manifestaciju posvećenu pesniku, slikaru i konzervatoru Milanu Đokiću (1937–2018), u čast njegovog stvaralačkog i duhovnog nasleđa

U programu u Beloj Sali (iako je danima unazad reklamirano da će se program održati u Legatu Milića od Mačve na sam dan održavanja organizatori su, uz prilično zbunjujuće objašnjenje, obavestili medije da se sve premešta u Belu salu KCK-a, što je do sada nezabeležen presedan) su učestvovali autori koji su objavili knjige u izdanju Poetikuma: Ljiljana Pavlović Ćirić, Saša Todorović, Zoran Nedeljković, Toni Perdić i Aleksandar Marić. Predstavljen je i časopis za književnost „Novi oktobar“ koji izlazi kao još jedna publikacija ove izdavačke kuće.

Posetioci programa mogli su da pogledaju i kupe izložena izdanja Poetikuma, a određen broj knjiga izdavač je poklonio Kulturnom centru za nagrade mladim autorima, učesnicima radionica.

Razgovor sa pesnicima vodio je urednik izdavačke kuće, Aleksandar Marić koji je osnivač Centra za afirmaciju stvaralaštva i autor više knjiga poezije. Pesnici su čitali svoju poeziju a na početku programa je pročitana i jedna pesma Milana Đokića iz knjige „Ine svetlosti“, po izboru Jelene Protić Petronijević koja je pozdravila goste u ime domaćina i govorila o slikaru i pesniku po kome manifestacija nosi ime.

Milan Đokić bio je srpski slikar, konzervator, pesnik i esejista. Rođen je 22. oktobra 1937. godine u selu Čitluk nadomak Kruševca. Osnovnu školu i Gimnaziju učio je u Podunavcima i Smederevu, a potom u Kruševcu, gde je maturirao 1955. U Kruševcu počinje da se bavi slikarstvom i poezijom i postaje član Kluba mladih pesnika i pisaca Kruševca. Kao akademski slikar, Milan Đokić je dobijao prestižne nagrade i priznanja a kao konzervator radio je na obnavljanju fresaka u Dečanima, Isposnici Svetog Save u Studenici, Manastiru Nikolje i mnogim drugim. Njegov atelje u kući u kojoj je živeo u Kraljevu bio je otvoren za slikare, pesnike i ljubitelje umetnosti.

Nagradu koja nosi ime ovog umetnika-entuzijaste Poetikum dodeljuje za najbolji neobjavljeni pesnički rukopis koji pristigne na konkurs koji se raspisuje svake godine.

Izvor i foto: KCK