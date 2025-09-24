U Kruševcu će se 25. septembra održati manifestacija „Dani Srpske u Srbiji“. U Narodnim muzeju Kruševac gostujući Narodni muzej Republike Srpske prirediće izložbu „Zmijanjski vez – svjetsko nematerijalno nasleđe“, autorke Danijele Đukanović u 18 časova. Istog dana u Kruševačkom pozorištu će u 20 časova biti održan koncert grupe „One tri“.

Projekat pod nazivom „Dani Srpske u Srbiji“ pokrenut je 2013. godine sa idejom da se Srbiji i njenim građanima na nov i jedinstven način predstavi Republika Srpska i njeni potencijali.

U cilju promocije Republike Srpske svake godine se organizuje višednevna manifestacija koja kroz različite programske aktivnosti podstiče razmenu kulturnih ostvarenja i kulturne baštine, predstavlja prirodne lepote, turistička mesta i rute, ugostiteljstvo, kulinarstvo i vino, investicione mogućnosti i učvršćuje vezu između srpskog naroda sa obe strane Drine.

Umetnici i stvaraoci iz različitih sfera delovanja, turistička ponuda, privredni potencijali, nauka i kultura Republike Srpske biće promovisani u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu i drugim mestima u Srbiji.

