Asfalt stigao i do zaseoka Pešter u Radmanovu

Asfaltiranje puteva u seoskim područjima od velikog je značaja za svakodnevni život ljudi. Nedostatak čvrste saobraćajnice posebno se oseća tokom kišnih dana, kada blato i oštećenja otežavaju prolaz automobilima, pa čak i pešacima, a deca do škole i stariji do lekara dolaze mnogo teže nego što bi trebalo. Upravo zato svaka nova asfaltirana deonica za meštane predstavlja veliko olakšanje i podsticaj da ostanu na svom ognjištu

U okviru radova na unapređenju putne infrastrukture u opštini Brus, asfalt je stigao i do zaseoka Pešter u Radmanovu, u kojem živi oko dvadesetak domaćinstava. Završetak radova obišao je predsednik opštine Brus Dalibor Savić, naglašavajući da lokalna samouprava vodi računa i o manjim naseljima, jer kvalitetni putevi znače sigurniji i dostojanstveniji život za sve građane.

– Ovde je odrađeno oko 500 metara puta, vrednost investicije je 6,4 miliona dinara koju je finansirala opština Brus. Takođe ćemo uraditi još puteva u narednom periodu, prvenstveno u zaseoku Donji Savić, u dužini od 180 metara, kao i u zaseoku Đorđević koje pripada selu Lajkovci, gde ćemo asfaltirati još dodatnih 70 metara puta. Ovo je nešto što će olakšati svakodnevne potrebe naših sugrađana. Radove je izvodila firma „Tehnogradnja“, a asfaltiraćemo u narednom periodu još nekoliko sela – rekao je predsednik opštine.

Ovakve investicije znače bolju povezanost i sigurniju budućnost seoskih područja. Kada postoji dobra putna mreža, život na selu postaje lakši, poljoprivredni proizvodi dostupniji tržištu, a mladi ljudi imaju više razloga da ostanu i grade svoju budućnost u zavičaju.

