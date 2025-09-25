Asfalt stigao i do zaseoka Pešter u Radmanovu

Postavljeno: 25.09.2025

Asfaltiranje puteva u seoskim područjima od velikog je značaja za svakodnevni život ljudi. Nedostatak čvrste saobraćajnice posebno se oseća tokom kišnih dana, kada blato i oštećenja otežavaju prolaz automobilima, pa čak i pešacima, a deca do škole i stariji do lekara dolaze mnogo teže nego što bi trebalo. Upravo zato svaka nova asfaltirana deonica za meštane predstavlja veliko olakšanje i podsticaj da ostanu na svom ognjištu

U okviru radova na unapređenju putne infrastrukture u opštini Brus, asfalt je stigao i do zaseoka Pešter u Radmanovu, u kojem živi oko dvadesetak domaćinstava. Završetak radova obišao je predsednik opštine Brus Dalibor Savić, naglašavajući da lokalna samouprava vodi računa i o manjim naseljima, jer kvalitetni putevi znače sigurniji i dostojanstveniji život za sve građane.

Ovde je odrađeno oko 500 metara puta, vrednost investicije je 6,4 miliona dinara koju je finansirala opština Brus. Takođe ćemo uraditi još puteva u narednom periodu, prvenstveno u zaseoku Donji Savić, u dužini od 180 metara, kao i u zaseoku Đorđević koje pripada selu Lajkovci, gde ćemo asfaltirati još dodatnih 70 metara puta. Ovo je nešto što će olakšati svakodnevne potrebe naših sugrađana. Radove je izvodila firma „Tehnogradnja“, a asfaltiraćemo u narednom periodu još nekoliko sela – rekao je predsednik opštine.

Ovakve investicije znače bolju povezanost i sigurniju budućnost seoskih područja. Kada postoji dobra putna mreža, život na selu postaje lakši, poljoprivredni proizvodi dostupniji tržištu, a mladi ljudi imaju više razloga da ostanu i grade svoju budućnost u zavičaju.

J.S.

Četrnaesta sednica Skupštine zakazana za utorak

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
25. septembar 2025., 19:45
 

Prognoza -
17°C
Apparent: 18°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 63%
Vetar: 3.5 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top