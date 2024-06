Siniša Mali dobitnik Vidovdanske nagrade, opozicija ga smatra nedostojnim

U toku je šesta sednica Skupštine Grada Kruševca, a na dnevnom redu nalazi se 14 tačaka koje pokrivaju razne teme od značaja za funkcionisanje i razvoj Grada. Na ovoj sednici biće imenovani dobitnici nagrada i priznanja Grada Kruševca zaslužnim pojedincima i organizacijama, prema odluci koju je Skupština donela. Nagrade i priznanja uključuju Vidovdansku nagradu, za koju je predložen i izglasan Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar finansija. Ovaj predlog izazvao je debatu između odbornika Srpske napredne stranke i opozicije, koji su izneli da smatraju ovogodišnjeg laureata nedostojnim nagradom, i da je nagrada od kad su došli na vlast degradirana

Zoran Tomić, predsednik komisije za kadrovska i administrativna pitanja rekao je da je predloženo 46 kandidata, da je ova komisija na sednici održanoj 5. juna, razmatrala inicijative za dodeljivanje priznanja i nagrada i predlaže Skupštini da u ovoj godini najviše priznanje dodeli Siniši Malom, ministru finansija i prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije i to „za izuzetan doprinos ekonomskom, privrednom i društvenom razvoju Republike Srbije i Grada Kruševca“.

Tomić je pročitao biografiju Siniše Malog, uz opasku da „on ima dva doktorata, koje opozicija ne može ni da razume“, što su SNS odbornici podržali gromoglasnim aplauzom.

Odbornica opozicije Ksenija Bradić Veljović, rekla je da je Vidovdanska nagrada izgubila svoj smisao od kad je Srpska napredna stranka došla na vlast, da oni žele da ubiju duh građana, jer se tako lakše vlada.

– Ova nagrada je izgubila svoje dostojanstvo, ona je samo politički instrument. Sramota je da nagrada koja dodeljuje grad toliko očigledno služi lokalnim političarima da se dodvoravaju političarima na republičkom nivou. Ljiljana Habjanović Đurović je dobila nagradu 2016, da „zamaskira i izbalansira“ brojne nagrade političarima, a inače ona je te godine bila deveta na listi za narodnog poslanika SNS, da bi povukla mandat, što znači da je samo poslužila za propagandu, zbog čega je ovu nagradu i dobila.

Gradonačelnik je u svojoj izjavi citirao književnika Ljubišu Batu Đidića navodeći kao primer Svečanosti slobode koje su imale svoj kontinuitet do 2000. godine kada su DOS-ovci došli na vlast.

– To je vaš DOS, iz koga vi vučete korene. Kruševac je 2000. godine izgubio onaj renesansni sjaj koji je mogao da se poredi sa Dubrovačkim letnjim igrama. Sada nastavljamo sa tradicijom i kulturom, i svi dobitnici Vidovdanskih nagrada po svemu zaslužuju da ih dobiju.

Predrag Petronijević, odbornik opozicije doneo je „Falsikate Vidovdanske nagrade“, da podeli svim odbornicima SNS i Siniši Malom, na šta mu je Zoran Tomić rekao da se zahvaljuje jer su tako pokazali da se oni bave falsifikovanjem, a ne SNS. Srđan Milivojević, odbornik opozicije, javio se za reč da kaže da je Siniša Mali, iako je bio član DOS-a nedostojan za ovu nagradu.

– On je kupio 24 apartmana na bugarskom primorju, još se ta afera nije stišala, pa smo saznali da je uzeo 10 hektara državnog zemljišta, pokrenut je postupak na Beogradskom univerzitetu, jer je on plagirao doktorat, i taj čovek će sada dobiti nagradu! Deset godina je vođen postupak da mu se oduzme doktorat, što se poklapa sa dužinom vlasti SNS-a i pokazuje da u Vučićevoj Srbiji nema jednakosti pred zakonom. Takođe on je kao gradonačelnik Beograda rušio objekte u Savamali, zajedno sa Belivukom. To je čovek i koji je poznat po porodičnom nasilju, a član je Vlade koja je izdala Kosovo, a dobija Vidovdansku nagradu, sramota! – oštar je bio Milivojević.

Zoran Tomić, se javio i u svom stilu, istakao da je prethodna vlast uništila društo, a ne Srpska napredna stranka, pokazujući stare slike Kruševca.

– Kada je bila sednica komisije, vi niste podržali nijednu nagradu i dali predlog. Što niste dali Borisu Tadiću, znate da nije dostojan, jer on samo sebe gleda. Glumite patriote, a ne razumete se ni u doktorate.

Plakete Grada Kruševca biće dodeljene: Miloju Mihajloviću, predsedniku Skupštine opštine Kruševac u periodu od 1998-2000, Miodragu Ražnatoviću, advokatu i sportskom menadžeru, protojereju stavroforu Dragiju Veškovcu, pripadnicima herojske 125. motorizovane brigade, povodom obeležavanja 25. godina od učešća u odbrani zemlje od NATO-agresije na SR Jugoslaviju, zemljoradničkoj zadruzi „Kalemar“ iz Konjuha.

Pohvale Grada Kruševca dobiće sledeći pojedinci i organizacije: dr sc. med. Igoru Živkoviću, kardiohirurg, Nenad Sokoloviću, direktoru Istorijskog arhiva, Dejan Aleksić, dugogodišnjem dobrovoljnom davaocu krvi, Ivana Ranković, predsednica Društva školskih bibliotekara Srbije, mr Violeta Tržaković, profesorka ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kruševcu, Vladimir Lozanac, profesoru matematike i računarstva. Učenicima: Tadiji Jelesijeviću, učeniku IV razreda Gimnazije u Kruševcu, Jani Pantelić, učenici IV razreda Ekonomsko-trgovinske škole, Dušanu Živkoviću, učeniku III razreda Hemijsko-tehnološke škole, Petku Vitkovcu, učeniku VII razreda OŠ „Jovan Popović“ u Kruševcu.

Pohvalu će takođe dobiti i OŠ „Dragomir Marković“ u Kruševcu, kao i firme MENEX d.o.o, TECASI d.o.o, i ORTEX URO GROUP.

Biografija Siniše Malog

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija, Siniša Mali, rođen je 1972. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu — Petu beogradsku gimnaziju, završio je u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom osnovnih studija, dobio je nagradu kao student generacije, da bi po završetku studija dobio nagradu za najbolji diplomski rad. Kao Ron Brown stipendista, 1999. godine je magistrirao na Washington University u Sent Luisu, Sjedinjene Američke Države (SAD), smer finansije.

Tokom studija je radio kao asistent na pet predmeta iz oblasti poslovnih finansija. Nakon studija je primio nagradu kao najbolji student u oblasti finansija, kao i nagradu da je među 10 odsto najboljih studenata na top 20 poslovnih škola u SAD te godine. U septembru 2020. godine upisao je doktorske studije na Tehničkom univerzitetu u Košicama, u Slovačkoj, gde je pohađao studijski program „Finansije“. U avgustu 2022. godine je položio tzv. „dissertation exam“, kojim se odobrava tema za doktorski rad. U junu 2023. godine odbranio je doktorsku tezu pod nazivom „The Flypaper Effect in the Republic of Serbia“.

Bio je gradonačelnik Beograda od aprila 2014. do maja 2018. godine. Prethodno je obavljao funkciju predsednika Privremenog organa Grada Beograda. Pre nego što je postao gradonačelnik, bio je specijalni savetnik za privredu i finansije u Vladi tadašnjeg premijera Republike Srbije Aleksandra Vučića. Prethodno je bio finansijski savetnik u privatnom sektoru, gde je radio u nekoliko privatnih preduzeća koja su se bavila savetovanjem u oblasti finansijskih usluga. Radio je kao konsultant u kompaniji „Deloitte & Touche” u Beogradu i Parizu, gde se specijalizovao za oblast kupovine i prodaje preduzeća, finansijski konsalting, finansijsko restrukturiranje i konsolidaciju poslovanja u privatnim i javnim preduzećima.

Radio je u „Credit Suisse First Boston u Mergers & Acquisitions Group” u Njujorku. Godine 2001. postavljen je za pomoćnika ministra za privatizaciju u Ministarstvu za privredu i privatizaciju Vlade Republike Srbije. Krajem te godine prelazi u Agenciju za privatizaciju, gde je bio direktor Centra za tendersku privatizaciju. Na toj funkciji ostaje do kraja 2003. godine.

Na poziciju ministra finansija prvi put dolazi u maju 2018. godine, kao priznat finansijski stručnjak, koji je radio za najveće svetske konsultantske kompanije, ali i kao gradonačelnik koji je pokrenuo i sproveo obiman program finansijske konsolidacije u Gradu Beogradu, gde je prepolovio dug grada i značajno smanjio budžetski deficit.

Za vreme njegovog mandata, Beograd je po prvi put dobio kreditni rejting, koji prema izveštaju rejting agencije Mudis iznosi BAZ. Po drugi put za ministra finansija izabran je u oktobru 2020. godine. U novembru 2020. godine postavljen je za nacionalnog koordinatora Republike Srbije za saradnju Republike Srbije u okviru mehanizma saradnje Narodne Republike Kine i država Centralne i Istočne Evrope, kao i za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa NR Kinom. Predsednik je Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a takođe je i guverner Srbije u Svetskoj banci i u Azijskoj infrastrukturnoj investicionoj banci. Predsednik je Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Takođe, predsednik je Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije. Član je Saveta za ekonomski razvoj.

Nosilac je zvanja Chartered Financial Analyst (CFA) i član CFA Institute, Serbian Business Angels Network, Fulbright Alumni Association of Serbia i British-Serbian Business Club. U novembru 2020. godine položio je ispit iz oblasti upravljanja alternativnim investicijama, čime je stekao zvanje Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), koje dodeljuje eminentna svetska Asocijacija CAIA. Takođe, nosilac je licence portfolio menadžera, koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Zahvaljujući naporima Vlade Republike Srbije, i ministra finansija, Siniše Malog, Srbija je spremno dočekala krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, i donela sveobuhvatni paket mera vredan 5,8 milijardi evra za podršku privredi i građanima, što iznosi 12,5% BDP-a.

Ekonomske mere Srbije pohvalile su međunarodne finansijske institucije, istakavši da je na taj način spašena privreda, a rejting agencije su zadržale nivo postojećeg kreditnog rejtinga. U toku pandemije, nezaposlenost je pala na istorijski nizak nivo od 7,3%, a prosečna plata je prvi put premašila 500 evra.

Posvećenost i kontinuirano zalaganje ministra finansija Siniše Malog na polju fiskalizacije i digitalizacije, i uspešna implementacija sistema eFaktura, doprineli su unapređenju transparentnosti finansijskih transakcija i naplate poreza, a, što je najvažnije, i suzbijanju sive ekonomije, jednog od najvećih izazova sa kojima se privreda suočava.

Administrativno rasterećenje privrede doprinelo je unapređenju poslovanja, kao i boljem životu i radu u Gradu Kruševcu, Rasinskom okrugu i Republici Srbiji. Ministar finansija, Siniša Mali, dobitnik je više prestižnih nagrada i aktivno se bavi sportom. Tečno govori engleski jezik, služi se grčkim i uči kineski jezik. Otac je Teodora, Viktora i Lole.

