Objavljen poziv za dodelu nagrade najboljim studentima

Gradska Komisija za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata objavila je poziv za dodelu nagrada studentima sa teritorije Kruševca, povodom obeležavanja Dana Svetog Save 2024. godine

Pravo da konkurišu imaju studenti državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Kruševca, koje su stekli najmanje pet godina pre datuma podnošenja prijave. Izbegla i interno raseljena lica takođe mogu aplicirati, ali je uslov da imaju boravište na teritoriji Kruševca.

Uslovi za konkurs obuhvataju studente na studijama prvog, drugog ili trećeg stepena, na fakultetu čiji je osnivač Srbija. Takođe, kandidati treba da su položili sve ispite iz prethodne školske godine i ostvarili prosečnu ocenu deset.

Pravo na nagradu imaju studenti do 26 godina života za osnovne, master i integrisane studije, dok studenti doktorskih studija mogu aplicirati do navršenih 29 godina života do datuma raspisivanja javnog poziva.

Za prijavu je potrebno popuniti obrazac koji se može preuzeti na pultu Gradske uprave Kruševac ili na zvaničnom sajtu grada. Takođe, potrebno je priložiti uverenje o upisanoj školskoj 2023/2024. godini na budžetu, koje izdaje fakultet.

Ostali dokumenti uključuju uverenje o položenim ispitima iz prethodne godine studija (sa ostvarenim brojem ESPB) i ostvarenoj prosečnoj oceni iz prethodne 2022/2023. godine studija, koje takođe izdaje fakultet.

Prilikom prijave, neophodno je priložiti i Izjavu o saglasnosti za obradu ličnih podataka, kao i uverenje o prebivalištu koje izdaje PU Kruševac ili nadležni organ GU Kruševac, zajedno sa očitanom ili fotokopijom lične karte.

Prijave se šalju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Javni poziv za dodelu nagrada studentima“ na adresu Gradske uprave grada Kruševca, Gazimestanska br.1 Kruševac, Komisiji za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca ili se predaju u pisarnici Gradske uprave grada Kruševca.

Nadležni organ Grada Kruševca će doneti rešenje o odobravanju nagrada na osnovu podnetih prijava u roku od 15 dana od završetka javnog poziva.

Rok za podnošenje prijava je do 10. januara 2024. godine