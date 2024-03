Uručena nagrada učenicama Medicinske škole

U Medicinskoj školi u Kruševu uručena je nagrada učenicama koje su učestvovale u programu „Girls Go Circular“ koji je održan od oktobra do decembra prošle godine. One su osvojile novčanu nagradu u iznosu od 50 hiljada dinara za najveći broj učesnica u programu.

„Girls Go Circular“ sprovodi organizacija Dostignuća mladih u Srbiji koja je u protekloj godini osnažila 1193 devojčice iz 35 srednjih škola širom Srbije da se bave STEM oblastima.

Program je namenjen učenicama od 14 do 18 godina koje stiču preduzetničke i digitalne veštine kroz učenje o cirkularnoj ekonomiji odnosno o održivom korišćenju, potrošnji i ponovnoj upotrebi prirodnih resursa.

Cilj programa je povećanje broja devojčica koje se bave oblastima naučnih, tehnoloških, digitalnih i IT inovacija. Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji učestvuje u realizaciji ovog programa već treću godinu za redom, odnosno od samog početka sprovođenja programa. Medicinska škola Kruševac takođe već tri godine sprovodi program u okviru nastave preduzetništva na časovima prof Marije Urošević.

Iako je cilj bio da se podstaknu mlade preduzetnice, ne izostaje ni zadovoljstvo zbog osvojene nagrade.

– Nismo očekivali nagradu ali nam je drago jer je nagrada plod našeg zalaganja sve ovo vreme. Nadamo se da će ova nagrada imati pozitivan uticaj na naše mlade preduzetnice i ukazati im na to da je sve moguće uz dovoljno truda i posvećenosti – navela je Anđela Milenković, učenica IV/1

Ovaj program finansiran je od strane Evropske unije i Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju a do sada realizovan je u 27 zemalja južne i istočne Evrope.

M.M.