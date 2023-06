Odbornici potvrdili: Vidovdanska nagrada patrijarhu Porfiriju

Odbornici Skupštine Grada usvojili su danas predlog Odluke o dodeli Vidovdanske nagrade, koja je pripala Njegovoj Svetosti Arhiepiskopu pećkom, Mitropolitu beogradsko-karlovačkom, Patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju. Osim Vidovdanske nagrade, ove godine biće dodeljeno i pet plaketa i dvanaest pohvala istaknutim pojedincima i preduzećima. Na dnevnom redu 20. sednice Skupštine Grada Kruševca bio je i završni račun budžeta za 2022. prema kome je Grad prošle godine prihodovao blizu 5 i po milijardi dinara, a potrošio oko 4,6 milijardi. Na Skupštini se povela diskusija i o poplava i njihovom saniranju, ali i o poslovanju JKP „Gradska toplana“

Dodela vidovdanskih priznanja bila je prva tačka dnevnog reda o kome su se izjašnjavali odbornici lokalnog parlamenta. Najviše priznanje, Vidovdanska nagrada pripala je patrijarhu Porfiriju koga za Kruševac, kako je navedeno u obrazloženju, vezuju vojnički dani i početak intenzivnog bavljenja bogoslovljem, a prošle godine je u Manastiru svetog Luke u Bošnjanu osveštao veliko carsko zvono koje je u stiglo iz Rusije.

Na sednici je takođe usvojena odluka da će Plakete Grada Kruševca dobiti profesor dr Ivan Filipović, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu, glumac Marko Živić, posthumno, Tijana Bogdanović, reprezentativka u tekvondu, Preduzeće „14. oktobar“ i Karate klub Kruševac.

Pohvale Grada na Vidovdan dobiće Zvonko Dragomirović, dugogodišnji davalac krvi, Nenad Petronijević, višestruki prvak Srbije u sportskom ribolovu, prof. dr Dragan Toskić sportski radnik i Dragiša Milojević sportski radnik. Dobitnici pohvala su i Jana Krupniković, učenica sedmog razreda OŠ „Jovan Popović“, Zorana Milanović, učenica drugog razreda Hemijsko-tehnološke škole, Živomir Milenković, novinar, prof. dr Miroslav Đorđević, specijalista dečije urologije. Ovim vidovdanskim priznanjem nagrađene su i firme Unimer, Dunipak i Flory, ali i selo Bela Voda za dugogodišnje uspešno poslovanje.

Među tačkama dnevnog reda bio je i završni račun budžeta za prošlu godinu koji je obrazložila gradonačelnica Jasmina Palurović i navela najznačajnije investicije koje su ovim budžetom finansirane. Prema ovom dokumentu, gradski budžet je ostvario prihod od 5, 484 milijardi dinara, najviše od ustupljenih poreza, 3,3 milijarde.

Budžetski rashodi za prošlu godinu iznose 4, 568 milijardi dinara ili 82,56 odsto od prihoda. Oko milijardu dinara je potrošeno na kapitalne investicije, a 628 miliona na tekuće održavanje, što čini 36,38 odsto ukupnih rashoda. U budžetu je zabeležen suficit od 915,46 miliona dinara.

Nakon izveštaja o budžetu koji je pročitala Gradonačelnica, povela se diskusija o šteti koju su nanele poplave na teritoriji okruga. Saša Anđelković, predsednik odborničke grupe „Nada za Kruševac“, rekao je, da je poplave Hidrometeorološki zavod najavio još pre mesec dana, a da Grad nije preuzeo odgovarajuće hidrotehničke mere zbog čega je načinjena šteta, na šta mu je gradonačelnica uzvratila da poplava nije mogla da se spreči, a da se posledice i dalje uveliko saniraju.

– Vi pričate kao da ne živite sa nama ovde zajedno, 54 lokalne samouprave na teritoriji Grada Kruševca uvele su vanredno stanje zbog poplava, a mi smo organizovali i izveli mehanizaciju svih javnih preduzeća, prekinuli sve radove, kako bismo što više umanjili posledice poplava. Od trenutka kada je prestala kiša, mehanizacija radi na saniranju puteva, klizišta, pokidanih ceovovoda – rekla je Palurovićka.

Diskusiju o dugovanjima Toplane poveo je odbornik grupe „Nada za Kruševac“, Srđan Lazić.

– Imam predlog da se formira stručna radna grupa, koja će da izvrši uvid u stanje Toplane i da da stručni predlog kako da Toplana pređe u pozitivno poslovanje. Problem je višegodišnji, to nije problem ni jedne vlasti, ima mnogo promašenih tehničkih rešenja. U protivnom, postoji rizik da Toplana sklizne u tuđe ruke, što znači da Grad neće imati kontrolu nad grejanjem i cenom grejanja, što će biti ogroman problem u budućnosti.

Direktor Toplane, Dušan Gvozdenović, rekao je da u Toplani nema novih zaduženja, ali da se slaže sa njegovim predlogom o formiranju stručne radne grupe.

– Nismo se dodatno zadužili, već smo samo odložili „grejs period“ isplate kredita, on će nam omogućiti da konsolidujemo neka dugovanja od EPS-a koja datiraju još od 2015. godine. Ja jesam za formiranje radne grupe, jer Toplana već godinama ima problema, mi se trudimo da dovedemo Toplanu u optimalnostanje i predložili smo trogodišnji plan izlaska iz krize, cilj nam je da nađemo dugoročno rešenje, znamo da to ne može preko noći. Na prošloj skupštini Grad je odborio 200 miliiona za Toplanu koja ćemo usmeriti na dugovanja iz prethodnog perioda. Nama nije cilj povećanje grejanja, toga neće biti. To je krajnja mera koja bi se donela u slučaju da mi nemamo podršku, ali pošto živimo u jednom uređenom gradu, verujem da ćemo naći odgovarajući modul finansiranja Toplane kroz subvencije kako bismo uspeli da za par godina izađemo na zdraviju granu i ne opterećujemo građane novim računima – naveo je Gvozdenović.

Odbornici su danas razmatrali i odluke o izmeni namene zemljišta iz poljoprivrednog i šumskog u građevinsko u katastarskim opštinama Đunis, Bivolje i Jablanica, dva aneksa ugovora o redovnom i urgentnom održavanju lokalnih puteva sa preduzećima Tehnogradnja i Kruševacput, o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za prvi kvartal ove godine, kao i o stanju bezbednosti saobraćaja za prvih šest meseci ove godine.

Na skupštini je doneta i odluka o tome da Grad Kruševac slobodnom pogodbom kupi poslovni kompleks u Ulici majke Jevrosime. Reč je o delu imovine preduzeća Hemofluid, nekadašnjeg FAM-a.

Današnja Skupština donela je odluku da trenutnom direktoru Poljoprivredne stanice Draganu Džugurdiću bude produžen mandat na još četiri godine, dok je aktuelnom direktoru muzeja, Nikoli Panteliću mandat produžen na godinu dana.

