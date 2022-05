Simulacija čeonog sudara i prevrtanja vozila u centru grada (VIDEO)

Priliku da u potpuno bezbednim i kontrolisanim uslovima osete efekat sigurnosnog pojasa u slučaju saobraćajne nezgode, danas su na Trgu mladih iskoristili brojni Kruševljni. Akcija koju je, uz tribinu namenjenu mladima, Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala u saradnji sa lokalnim Savetom, ciljano se sprovodi u susret proslavi maturskih večeri, u okviru kampanje „Na maturu bez automobila“

Akcija simulacije čeonog sudara i prevrtanja vozila privukla je veliku pažnju građana. Opšti utisak onih koji su isprobali oba simulatora bio je da nisu mogli ni da pretpostave koliko može biti strašno kada do nesreće dođe a da nije stavljen pojas.

– Sa strane posmatrača ovo ne izgleda toliko strašno. Međutim, kad sam ušla u automobil, i kada je auto počeo da se prevrće, shvatila sam koliko smo zapravo izloženi opasnosti u tom trenutku i koliko pojas ima važnu ulogu u momentu kada se nesreća desi. Posle ovakvog iskustva, želela bih svima da pošaljem poruku da obavezno vežu pojas – kazala je sugrađanka Teodora Petrović.

Veliki utisak na građane ostavio je i simulator čeonog sudara vozila gde, kako su mnogi nisu verovali da i vožnja pri malim brzinama bez pojasa, može biti veoma opasna.

– Učesnici koji su isprobali simulator ,,Kosa ravan“ bili su mišljenja da su naglo zaustavljeni pri brzini od 30 kilometara na čas, a zapravo je brzina koju smo danas pustili bila samo šest kilometara na čas. U proteklih mesec dana dnevno smo obilazili po dva grada širom Srbije gde su maturanti, kao i ostali građani, imali priliku da isprobaju oba simulatora. Mnogi su uvideli važnost pojasa u vožnji dok je, nažalost, za pojedine ovo i dalje samo igra – kazao je za portal kruševaGrad, Veljko Stojanović iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Ovdašnji maturant koji je iskoristio priliku da oseti efekat sigurnosnog pojasa u slučaju saobraćajne nezgode, kazao je da će ovo iskustvo značajno uticati na njegovo ponašanje u saobraćaju.

– Osećaj je bio čudan, bio sam malo uplašen, ali sam nakon ovoga shvatio koliko je važno koristiti pojas i voziti oprezno, posebno kada su loši vremenski uslovi. Imam položeno, uskoro dobijam probnu dozvolu i siguran sam da ću se svaki put pre nego što uđem u automobil, setiti današnjeg iskustva – rekao je on.

Da je cilj ove kampanje podizanje svesti mladih o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju, posebno pred matursko veče, kazao je Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

– Kampanja pokrenuta 2014. godine sprovodi se svake godine, organizuju se tribine, sve sa ciljem da se ne ponovi ta kobna godina kada su maturanti iz Kragujevca, vraćajući se sa maturske večeri, doživeli saobraćajnu nezgodu i smrtno stradali – rekao je on.

Simulatori kao sastavni deo tribine pokazuju ulogu i značaj sigurnosnog pojasa.

– Pojas je sasvim dovoljan da ublaži posledice saobraćajne nezgode, odnosno, smrtne posledice, za 50 odsto sprečava ispadanje iz vozila u trenutku nezgode, kontakt vozača i putnika u unutrašnosti vozila, međusobni kontakt i slično – naglasio je on.

Istakao je i to da je tokom prošle godine u saobraćaju stradalo preko 100 ljudi, da je svake godine tako, te da su to velike i zabrinjavajuće brojke. Prošle godine, kako je naveo, stradalo je 67 vozača, 44 putnika i troje dece, zato što nisu koristili pojas.

Prema rečima Kokovića, ranije je od ukupnog broja stradalih u saobraćaju svako treće lice bilo starosti od 15 do 30 godina.

– Sada je to svaki peti, ali su to još uvek strašne brojke i trebalo bi svi da radimo na tome da te cifre smanjimo drastično. Kada bi svi koristili pojas u procentu kome težimo, a to je 95 odsto vozača i putnika, imali bi preko 100 manje smrtno stradalih lica – poručio je on.

O bezbednom ponašanju u saobraćaju posebno se govori u periodu pred mature na kojima je alkohol postao nešto što se podrazumeva.

– Zato i organizuje sve ovo pred mature i apelujemo prvenstveno na roditelje i maturante da to veče ne koriste svoja vozila, već taksi, javni prevoz.. – poručio je on, dodajući da je kampanja tokom ovog meseca sprovedena u 40 lokalnih samouprava, te da će se i nakon matura nastaviti sa eduakcijom svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na mlade.

U okviru kampanje „Na maturu bez automobila“ danas je u Kruševačkom pozorištu organizovana i tribina na temu bezbednosti u okviru koje je, između ostalog, prikazan i kraći video sa izjavom jedine preživele maturantkinje u udesu u kome je troje mladih izgubilo život.

Poseban utisak na prisutne ostavilo je svedočenje devojke koja je zbog trenutka nepažnje u saobraćaju ostala u invalidskim kolicima.

U okviru akcije, danas su u centru grada podeljeni magneti i privesci na kojima su ilustrovane četiri greške koje mlada lica najčešće prave u vožnji- prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, vožnja pod uticajem alkohola i korišćenje mobilnih telefona u vožnji.

