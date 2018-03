Seoski most u Dvoranu pretrpeo nova oštećenja

Most preko reke Bistrice u selu Dvorane, koji je izgrađen pre više od pola veka i nijednom do sada nije rekonstruisan, dodatno je oštećen kada je usled nabujalosti reke voda ozbiljno potkopala ionako već oštećene obalne stubove. Meštani kažu da stranice mosta bukvalno vise i da svakog trenutka mogu da se uruše. U mesnoj zajednici ističu da su sredstva za rekontrukciju mosta obezbeđena i da bi radovi trebalo da otpočnu narednog meseca

Godinama unazad nebezbedan za prolaz i pešaka i vozila, most na Bistrici je ovih dana dodatno devastiran. Prema preporuci Štaba za vanredne situacije, od pre dve nedelje vozilo koje odvozi smeće iz ovog dela sela zbog bezbednosti više ne saobraća preko ovog mosta, a traktori i automobili samo ukoliko moraju. Ostaju pešaci kojima je ovo jedini put do kuće, gde su meštani posebno zabrinuti sa decu koja žive u ovom delu sela i kojima je to jedini put od kuće do škole.

–Voda je potkopala postojeće stranice mosta i one sada bukvalno vise. Pešaci i automobili za sada prolaze, ne i teretna vozila. Jedino rešenje je izgradnja novog mosta. To nam je prioritet, za te namene u budžetu Grada opredeljeno je 7,5 miliona dinara, projekat je završen i očekujemo da radovi počnu tokom narednog meseca, čim vremenske prilike dozvole – kažu u Službi mesne zajednice, dodajući da u međuvremenu nisu planirane nikakve intervencije na mostu kojima bi se bar privremeno most osigurao od urušavanja.

A o tome da most na Bistrici godinama unazad zadaje glavobolju meštanima Dvorana kojima je to jedini put do kuće a svima ostalima u ovom naseljenom mestu i jedini put do seoskog groblja, na portalu krusevacgrad.rs pisali smo prošle godine u ovo vreme.

Tada su, nakon tvrdnje u to vreme aktuelnog predsednika Saveta mesne zajednice da “most nije u idealnom stanju ali da je daleko od nebezbednog” i da problem može da se reši sa “nekoliko lopata peska i jednim većim kamenom”, te novinskog teksta ilustrovanog fotografijama na kojima se jasno vidi da se most osipa, da na njemu ima puno rupa i da ipak uopšte nije bezbedan ni za prolaz pešaka ni vozila, predstavnici gradske vlasti posetili ovo mesto.

Opisujući tadašnje stanje mosta, stručnjaci operativnog tima pri Štabu za vanaredne situacije, između ostalog su tada naveli da su “obalni stubovi u vrlo lošem stanju, da su erodirani na više mesta i da mogu svakog trenutka da se uruše”.

–Ploča na mostu nema zaštitnu ogradu, a most je uzak. Nizvodno od mosta postoji betonski poprečni pojas, a na tom mestu voda je napravila slapište visoko tri metra. Postoji realna opasnost da se voda jednostavno podvuče ispod poprečnog betonskog pojasa i samim tim bi nivo vode u zoni oslonca pao za oko jedan metar. Time bi oslonci ostali da vise i sigurno bi se urušili– rečeno je tada, u opisu stanja na terenu.

U međuvremenu je voda napravila slapište visine duplo veće nego pre godinu dana, oslonci vise i svakog trenutka mogu da se uruše, a meštani i dalje prelaze preko ovog mosta jer alternativni put do kuće nemaju. Iako je prilikom prošlogodišnjeg obilaska ocena stručnjaka bila da je “most više nego rizičan za prolazak”, tabla upozorenja nikada nije postavljena, pa se preko njega prelazi na sopstvenu odgovornost.

Inače, inicijativu za rekonstrukciju mosta na reci Bistrici pokrenulo je prošle godine desetak meštanki Dvorana, a medijima su se obratile nakon što svi ostali pokušaji da reše problem nisu dali nikakve rezultate.

Seoski most u Dvoranu pretrpeo nova oštećenja

