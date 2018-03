Preporuka za rezidbu vinove loze – najbolje tokom marta

U uslovima naše umereno kontinentalne klime rezidbu vinove loze bi trebalo početi u tokom marta, a ona može da traje sve do kretanja sokova, kako bi se izbegli pozni prolećni mrazevi

– U rodnim vinogradima osnovna rezidba se obavlja u periodu mirovanja vinove loze, odnosno do bubrenja okaca u proleće. Sredinom februara, nakon prestanka mrazeva, precizno se može utvrditi zdravstveno stanje i rodnost zimskih okaca, a kako bi se obavila pravilna rezidba, odnosno ostavio potreban broj rodnih okaca – objašnjava savetodavac u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi, Radomir Bušatović, koji je i direktor te institucije.

On podseća da se izmrzlost pupoljaka u zimskim okcima vinove loze može utvrditi metodom pravljenja poprečnog preseka okca i metodom provokacije okaca pred izvo|enje zimske rezidbe. Dodaje da se u periodu mirovanja loze mogu vršiti kratka, duga i mešovita rezidba.

– Kratka rezidba kod koje se ostavljaju kratki kondiri sa 2 do 3 okca. Za novi kondir se ostavlja deo lastara koji se razvio pri osnovi prošlogodišnjeg kondira. Deo ranijeg kondira i ostali lastari se uklanjaju sa čokota. Radi donošenja većih prinosa grož|a moguća je i kratka rezidba gde se ostavljaju kratki i dugi kondiri kako bi se iskoristilo treće i četvrto rodnije okce. Primenjuje se kod sorti Smederevka, Kardinal, Vranac, Muskat, Hamburg – precizira Bušatović.

Kod duge rezidbe se ostavljaju samo lukovi, za novi luk se ostavlja prvi dobro razvijeni lastari pri osnovi prošlogodišnjeg luka, koji se posle rezidbe savija i vezuje za žicu. Najčešće se primenjuje na uzgojnim oblicima visokog stabla.

Mešovita rezidba se primenjuje kod velikog broja sorti pri špalirskom načinu gajenja.Kod ove rezidbe ostavljaju se i kondiri i lukovi kako bi se iskoristio veći broj rodnih okaca na sredini lastara za donošenje roda.

U dugom periodu gajenja vinove loze rezidba se obavljala ručno korišćenjem mehaničkih makaza. Korišćenje pneumatskih i električnih makaza omogućava bržu i lakšu rezidbu, mada se, napominje Bušatović, ručna rezidba se pokazala kao najpreciznija.

– Presecanje lastara treba obaviti na jedan centimetar iznad vršnog okca na lukovima i kondirima. Poželjno je da preseci imaju blagu kosinu kako bi se sokovi slivali niz kondire, odnosno lukove. Rezidba predstavlja najvažniju ampelotehničku meru koja se redovno obavlja u vinogradu – objašnjava on.

