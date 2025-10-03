„Ružno pače“ otvara novu sezonu Kruševačkog pozorišta

Postavljeno: 03.10.2025

Kruševačko pozorište sutra u 12 časova otvara novu sezonu predstavom „Ružno pače“. Biletarnica radi od 10.30 do 15.30 i od 18.30 do 20.00 časova, a karte su dostupne za sve posetioce koji žele da uživaju u ovoj izuzetnoj bajci

Predstava je adaptacija poznate Andersenove priče, a tekst je poetično i duhovito prilagodila Natasa Ilić. Režiju i scenografiju potpisuje Zoran Lozančić. „Ružno pače“ kroz priču o različitosti i netoleranciji podseća najmlađe, ali i roditelje, da prava lepota leži u srcu i ljudskoj osetljivosti.

Kruševačko pozorište ovom predstavom pravi važan repertoarski potez, jer je „Ružno pače“ klasična bajka koja se izvodi u najpoznatijim dečjim pozorištima širom sveta. Predstava je izvedena u lutkarskoj formi, jer lutka najbolje komunicira sa decom, podstiče maštu i pomaže im da upiju moralne poruke koje priča nosi.

Bajka kombinuje fantastičan i realan svet, ističe borbu dobra i zla, a kroz apstraktni jezik pomaže detetu da prevaziđe strahove, prihvati različitost i razvije samostalnost, moralnu zrelost i odgovornost za svoje postupke.

Predstava je namenjena starijoj deci od četiri godine.

