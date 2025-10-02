Repertoar Kruševačkog pozorišta za oktobar, sprema se “Izdaja”

Kruševačko pozorište je nakon letnje pauze pripremio bogat repertoar za oktobar mesec, a glumački ansambl otpočeo je rad i na novoj predstavi

Ovomesečni repertoar počinje u subotu, 4. oktobra dečijom predstvom „Ružno pače“ koja je preporučena za svu decu stariju od 4 godine i počeće u 12 časova.

Popularna predstava „Pidžama za šestoro“ planirana je za 8. oktobar u 20 sati, zatim je na redu „Čarobnjak iz Oza“ 11. oktobra u 10 i 12 časova.

Celovečernji koncert Kulturno-umetničkog društva 14. oktobar realizovaće se 13. oktobra od 20 sati, a sutradan u 18 sledi Svečana akademija povodom oslobođenja Kruševca u 1. i 2. Svetskom ratu. Narednog dana će Crveni krst Kruševac organizovati akciju dobrovoljnog davanja krvi od 8 do 14 sati.

Predstava „Carev zatočenik“ za decu i mlade biće izvedena 18. oktobra u podne, a 20. je na redu delo „Vesele žene Vindzorske“ u 20 sati.

Milijini dani posvećeni glumcu Miliji Vukoviću trajaće od 23. do 29. oktobra, a započeće komadom „Čekajući kraj partije“ od 20 sati, sutradan od 18h počinje „Ptica na gozbi“, a u 20 „Večera budala“. Sledećeg dana sve zainteresovane očekuje predstava „Galerije“ u 20 sati, 28. u istom terminu je „Mati“ i 29. „Trpele“.

Nakon Milijinih dana na redu su dve predstave 30. i 31. oktobra u 20 sati, a to su „Duplo golo“ i „Nebesko predvorje“.

Kruševačko pozorište će gostovati u Pirotu 21. okotbra izvođenjem predstave „Vesele žene Vindzorkse“, zatim 22. u Kraljevu sa „Pidžamom za šestoro“ i za kraj će „Režim ljubavi“ biti odigran 26. 10. na Festivalu Upad u Novom Sadu.

Sprema se „Izdaja“

Preko društvenih mreža Kruševačko pozorište je javnost obavestilo, pre nekoliko dana, da je otpočeo rad na novoj predstavi „Izdaja“ koju po tekstu Harolda Pintera priprema reditelj Vladimir Popadić.

J.S.

Foto: Kruševačko pozorište