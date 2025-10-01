U porti crkve Lazarice, u subotu 4. oktobra u 18 i 30 časova biće održan program „Pod nebom Lazarevog grada“

U programu učestvuju: Katarina Božić i ansambl Beli anđeo, pijanista David Božić, sopran Teodora Rakočević, Marko Radojković (gitara), hor Sveti knez Lazar, hor Lazarički kolibrići i glumica Danica Petrović.

Organizatori programa su Kulturni centar Kruševac, Eparhija kruševačka i Narodni muzej Kruševac, a pokrovitelj Grad Kruševac.

Pokrovitelj manifestacije je Fondacija za srpski narod i državu.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ KCK