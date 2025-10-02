Aleksandrovac: Završeno asfaltiranje šest putnih pravaca

Aktuelna lokalna administracija u opštini Aleksandrovac nastavlja sa izgradnjom asfaltnih puteva u mesnim zajednicama u kojima takvih puteva nije bilo

Juče su u Latkovcu završeni radovi na asfaltiranju lokalnog puta. U pitanju je deonica od 300 metara, u zaseoku Kneževići. Celokupna sredstva neophodna za izvođenje radova, opredeljena su iz budžeta opštine Aleksandrovac.

Radove su obišli predsednica opštine Jelena Paunović, narodna poslanica Nataša Mihajlović, većnica Marija Milanović i pomoćnik predsednice, Nenad Jozić.

Predsednica Paunović je, između ostalog, istakla da je posebno raduje što su meštani zadovoljni, i najavila da su ove aktivnosti deo šire inicijative za poboljšanje lokalne putne infrastrukture za svakodnevno funkcionisanje građana u seoskim, prigradskim i gradskim naseljima, i poručila da nema kvalitetnog života bez dobrih puteva. Ona je kazala da opština brine o sugrađanima i posvećenost razvoju celokupne župske lokalne zajednice.

Pored lokalnog puta u MZ Latkovac, ovih dana još pet putnih pravaca presvučena su novim asfaltom.

U pitanju je lokalni put u Mesnoj zajednici Puhovac, glavni put prema Leskovici, te Ljubincima, zaselak Gočmanac.

Uspešno su završene deonice u Venčacu, zaselak Kneževići i dve deonice u Mrmošu – Veliko Polje, zaselak Danilovići i Blacki potok, zaselak Petrašinovići.

Meštani pomenutih sela su presrećni i prezadovoljni radovima, zahvalili se predsednici Paunović, i komentarišu da su nakon dugogodišnjeg čekanja ovi putevi od velikog značaja.

Pomoćnik predsednice, Nenad Jozić, kaže, da se ove aktivnosti sprovode kako bi se olakšao svakodnevni život meštana, te se i u narednom periodu nastavlja sa ulaganjima u putnu i komunalnu infrastrukturu.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac