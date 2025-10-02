Bioskop: Od danas – “Sedef magla” poslednji film Milorada Milinkovića

U bioskopu Kruševac će se od danas do srede, 8. oktobra prikazivati dva filma – crtać „Hokus pokus diplodokus“ i triler pod nazivom „Sedef magla“ koji je planiran za kasniji, večernji termin

„Hokus pokus diplodokus“ se ponovo daje od 18 časova. Ovo je priča o malom diplodokusu čiji su roditelji nestali pod misterioznim okolnostima. Život mu se odvija u stripu koji je stvorio potcenjeni umetnik Ted. Kada Ted jednog dana pokuša da ga izbriše, diplodokus otkriva da može da putuje iz jednog stripa u drugi, i tako počinju neverovatne, šarene i tople avanture. Uz šarmantan humor i scene pune mašte, film istražuje teme pripadnosti, kreativnosti i prijateljstva, idealan je za porodičnu posetu i za najmlađe gledaoce.

„Sedef magla“ je film u režiji Milorada Milinkovića koji će biti na platnu od 20:00 sati.

Svedoči mračnoj priči smeštenoj u Beogradu 1882. godine, posle pokušaja atentata na kralja Milana Obrenovića i zatvorske smrti Jelene Ilke Marković, isplivavaju nove tragične veze i niz ubistava koji otkriva da zvanična istina krije više nego što se čini. Propali advokat i šef beogradske policije kreću u istragu koja ih vodi kroz tajne, korupciju i lične dileme.

Cena karte je 300 dinara. Poželjno je rezervisati mesto unapred zbog ograničenog broja sedišta. Za informacije i rezervacije dostupni su telefoni – 037/429-247 (radnim danima od 9 do 15 časova) i 037/421-208 (od 17 do 20 časova).

J.S.