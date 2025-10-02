Javno komunalno preduzeće Gradska toplana počinje sa sistemskim probama u okviru kojih će biti puštena cirkulacija pumpi u rad, a biće obavljeno i hidrostatičko ispitivanje toplovoda na pritisak

Sistemske probe obuhvatiće centralni toplotni izvor kao i dislocirane kotlarnice Rasadnik 2 i Prnjavor, dok će pomenute probe za korisnike koji se snabdevaju toplotnom energijom iz dislocirane kotlarnice Bare početi narednih dana zbog aktuelnih radova u okviru podstanica u ovom naselju.

Uporedo sa sistemskim probama, sa radom će krenuti i pozivni centar Gradske toplane, zadužen za pružanje svih neophodnih informacija, pomoći i podrške svojim korisnicima i to svakog dana (uključujući i dane vikenda) od 7 do 22 časa, a brojevi telefona dispečera su: 0800/035-037 ( besplatni pozivni broj); 037/447-791 i 037/443/258.

Nakon sistemskih, uslediće tople probe, kao uvertira u novu grejnu sezonu koja će zvanično početi 15. oktobra

Foto: toplanakrusevac.rs