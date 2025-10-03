Pokrenut sajt „Svoj na svome“

U vremenu kada je vlasnička sigurnost jedan od ključnih preduslova za razvoj društva i privrede, građani Srbije dobili su novi digitalni alat koji im omogućava jednostavniji pristup informacijama o svojoj imovini

Zvanično je pušten u rad sajt „Svoj na svome“, namenjen svima koji žele da se informišu o postupku evidentiranja i upisa prava na nepokretnostima. Platforma nudi pregledna uputstva i odgovore na najčešća pitanja, čime se ceo proces čini dostupnijim i razumljivijim.

Ovaj potez usledio je nakon što je Vlada Republike Srbije 29. septembra usvojila Nacrt zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i uputila ga Narodnoj skupštini u dalju proceduru. Zakonom se definišu posebni uslovi, način i postupak za upis prava na objektima i zemljištu, visina naknade, pravne posledice, kao i druga pitanja važna za sprovođenje reforme.

Građanima će, pored sajta, od naredne nedelje biti dostupan i kontakt centar, putem koga će moći da dobiju stručnu podršku i jasne informacije, bilo da žele da započnu postupak upisa prava svojine ili da razreše nedoumice u vezi sa dokumentacijom i procedurama.

Očekuje se da će ovakav pristup doprineti većoj pravnoj sigurnosti, olakšati buduća ulaganja i stvoriti jasniji i efikasniji sistem evidencije nepokretnosti.

J.S.