Od danas je policijski čas skraćen za sat vremena, a u skladu sa tim Privredna komora preporučila je i duže radno vreme prodavnica. Umesto do 15 časova, kako je do sada bilo, prodavnice će od danas raditi dva sata duže

Od ponedeljka do četvrtka prodavnice će moći da rade od 7 do 17 časova, umesto do 15 časova, kako je bilo do sada. U petak će radno vreme maloprodajnih objekata počinjati u osam sati i trajaće takođe do 17 časova, a istog dana za lica starija od 65 godina marketi biti otvoreni od 4 do 7 ujutru.

U skladu sa navedenim preporukama, trgovci će samostalno moći da odrede radno vreme, u navedenim vremenskim intervalima.

Dozvoljen broj potrošača u maloprodajnim objektima je jedan potrošač na deset kvadratnih metara, uz obavezno poštovanje opštih mera prevencije.

D.P.

Radno vreme prodavnica produženo do 17 časova

