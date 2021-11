Prvostepenom presudom Osnovnog suda Gašiću 350 hiljada za povredu ugleda i časti, Stevanović najavljuje žalbu

Sudski proces pred Osnovnim sudom u Kruševcu kome je Bratislav Gašić, inače direktor BIA, u svojstvu građanina tužio Dejana Stevanovića, predsednika ovdašnjeg Gradskog odbora Narodne stranke, okončan je prvostepenom presudom kojom se tuženi obavezuje da Gašiću zbog povrede časti i ugleda, isplati odštetu od 350 hiljada dinara. Stevanović uputio žalbu Apelacionom sudu

U presudi Osnovnog suda po privatnoj tužbi Bratislava Gašića navodi se da se njegov tužbeni zahtev “delimično usvaja”, te da se tuženi Dejan Stevanović obavezuje da Gašiću na ime naknade štete zbog povrede časti i ugleda isplati iznos od 350 hiljada dinara.

Gašić je tužbu protiv Stevanovića podneo zbog njegove izjave na televiziji N1, emitovane 15. oktobra prošle godine. Ona, prema navodima iz tužbe, sadrži niz laži i neistina kojima su povređeni Gašićeva čast i ugled za šta je zatražena odšteta od 500 hiljada dinara.

U sedmominutnoj izjavi koja je preslušana u Sudu, Stevanović kritikuje velika izdvajanja za rekonstrukciju glavnog gradskog trga u jeku borbe protiv epidemije i izražava sumnju da su novcem građana finansirani projekti od kojih su korist imala privatna lica, odnosno da su određene atraktivne lokacije u Kruševcu sređivane parama građana da bi objekti na njima prešli u vlasništvo ili na dugoročno upravljanje osobama bliskim Gašiću i aktuelnoj vlasti.

U presudi se konstatuje da je na osnovu pisanih dokaza od strane nadležnih, priloženih uz tužbu ustanovljeno da Stevanovićeve izjave “nisu istinite u delu koji se odnosi na vlasništvo navedenih hotela i restorana u Kruševcu i na Jastrepcu”. Navodi se i da je Sud imao u vidu činjenicu da je Bratislav Gašić “ugledni nosilac državne funkcije, direktor BIA, ali i porodičan čovek koji je oženjen i otac troje dece” te da “izneti navodi izuzetno štete njegovoj karijeri i profesionalnom ugledu, ali i njegovoj porodici koja je, zbog iznetih informacija od strane tuženog, bila vidno uznemirena“.

Sud je, kako stoji u presudi, odbio da sasluša Bobana Gašića i Gorana Miljkovića kao svedoke koji su na glavnoj raspravi određeni kao deo dokaznog postupka.

Nakon izrečene prvostepene presude koju je doneo kruševački Osnovni sud Bratislav Gašić je regionalnoj televiziji izjavio da je zadovoljan presudom, te da će dosuđena sredstva donirati u humanitarne svrhe za korisnike Doma za nezbrinutu decu „Jefimija“ i za koprisnike Centra za osobe sa posebnim potrebama. On je rekao i da “sloboda govora ne podrazumeva iznošenje neistina i vređanje”.

Predsednik kruševačkog odbora Narodne stranke Dejan Stevanović je, pak, kazao da je žalba napisana te poslata Apelacionom sudu i podsetio da je već ranije rekao da ne očekuje da će na ovom nivou suda biti doneta prava odluka.

–Kada sam to rekao imao sam u vidu ponašanje sudije na prvom ročištu, bilo je mnogo povreda u postupku, to je navedeno u žalbi. Niko se nije bavio pravdom ni istinom i to je jedan od razloga za podnošenje žalbe – kazao je Dejan Stevanović.

U žalbi koju je podneo Apelacionom sudu navedeno je da je ona podneta zbog „bitnih povreda Zakonika o parničnom postupku, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primene materijalnog prava te zbog odluke o troškovima“.

Tokom trajanja suđenja uz tuženog su bili i lideri Narodne stranke, Vuk Jeremić I Miroslav Aleksić, a kruševački odbor Stranke slobode I pravde tražila je da se suđenje izmesti iz Kruševca, ocenjujući da “nepristrasnost u pomenutom slučaju nije moguća, jer podnosilac tužbe kontroliše svaki aspekt društvenog života u Kruševcu, kao i institucije”.

N.B.