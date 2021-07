SNS povodom prozivki opozicije na temu organizacije Vidovdana: „Javiše se neradnici da pitaju radnike“

Odgovarajući na prozivke opozicije da Bratislav Gašić kao direktor BIA i neko ko je zamrznuo stranačke funcije ne bi trebalo da govori o razvoju Kruševca, te praksi da se vidovdanske nagrade dodeljuju političarima na vlasti, saopštenjem za javnost oglasio se GO Srpske napredne stranke u kome se, između ostalog, navodi da se večitim kritičarima i neradnicima ne može ni objasniti zbog čega jedan Kruševljanin najviše od svega voli svoj grad

Uz konstataciju da je ovaj Vidovdan obeležen možda najponosnije u novoj srpskoj istoriji, te da je pored ogromnog truda za budućnost naših sugrađana ne bi trebalo ni pominjati one „koji znaju vrednost 650 miliona na svojim računima u stranim bankama, ali ne i vrednost 650 godina od osnivanja našeg grada“, kruševački naprednjaci poručili su da se na Vidovdan nekako sve najbolje susreće i vidi.

– Zašto pominjati one koji ne razumeju zašto se grade vrtići, one koji ne razumeju zašto se se gradi autoput, nova bolnica i škole? Zašto pominjati one koji za figure Lazarevih vojnika, simbolu naših nastradalih predaka, kažu da u rukama drže sladoled. Javiše se neradnici da pitaju radnike, javiše se da pitaju sa kojim pravom Kruševljanin priča o Kruševcu. Javiše se oni koji ne poštuju ni Vidovdan ni išta sveto da pitaju kome se daje Vidovdanska nagrada. A šta drugo očekivati od onih koji nikada ništa uradili nisu, osim za sebe, nego da pitaju– navodi se u saopštenju GO SNS.

Kruševački naprednjaci smatraju da „večitim kritičarima odgovori na ova pitanja neće puno pomoći“ te da im zato prepustiti da odgovore potraže sami, u brojnim parkovima otvorenim za decu i brojnim novim fabrikama.

– Neka pitaju one čiji su životi spašeni zahvaljujući novim bolnicama i obezbeđenim vakcinama. Neka odgovore potraže među brojnim turistima na Jastrepcu i svim oživelim izletištima širom prelepe Srbije. Neka odgovore potraže od radnika koji danas uredno primaju svoju platu, od studenata kojima je omogućeno da studiraju u svome gradu– poručili su iz Gradskoj odbora Srpske napredne stranke.

D.P.