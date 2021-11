Dr Predrag Pavlović za KruševacGrad: Epidemiološka situacija povoljnija, ali nema opuštanja

-Trenutna epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna, ali možemo sa jednom dozom optimizma da kažemo da u Okrugu dolazi do pada bola obolelih i ovo je treća nedelja kako se smanjuje broj novoobolelih, a kada je u pitanju Kruševac taj trend traje već pet nedelja -kaže za KruševacGrad direktor ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje, epidemiolog dr Predrag Pavlović. Na pad novoobolelih uticalo je više faktora, aktuelne epidemiološke mere, školski raspust, a najviše vakcinacija, koja još uvek nije na zadovoljavajućem nivou

Do pre tri nedelje, broj dnevnih pregleda u kruševačkoj kovid ambulanti bio je i do 500, a sada je taj broj smanjen na oko 300, broj hospitalizovanih se sa 200 smanjio na 140.

-Kod nas se sada ne smanjuje samo broj obolelih već i broj pregleda i hospitalizacija, ali to su to i dalje visoke cife i nema opuštanja-ističe doktor.

Iako su po broju novoobolelih opštine prilično izjednačene, u Aleksandrovcu je trenutno najgora epidemiološka situacija.

-Do nedavno smo imali slučaj da u jednoj oštini imamo više novoobolelih, a u drugoj manje, sada su opštine prilično izjednačene. U odnosu na broj stanovnika, trenutno dominira Aleksandrovac, jer je više od 1 odsto svih stanovnika ove opštine trenutno zaraženo – kaže Pavlović.

– U ovom talasu je obolelo ljudi koliko u oba talasa zajedno, u martu i decembru. Možemo slobodno da kažemo da je u ovom talasu obolelo oko 10 posto kompletnog stanovništva. Mi smo imali oko 14 hiljada obolelih, a sigurno ih je bilo i više, jer to je samo broj onih kod kojih je korona zvanično potvrđena. Tokom prethodnih talasa čim se dostigne vrhunac zaraženih imali smo nagli pad, jer su se preduzimale rigoroznije protivepidemijske mere, sada to nije slučaj i kada je u ovom talasu došlo do visokog broja obolelih to je trajalo veoma dugo, skoro osam nedelja – navodi doktor.

Na pad korona brojki uticalo je više faktora.

-Pad je posledica toga što je veliki broj ljudi preležao koronu, što imamo oko 40 odsto vakcinisanih, nove epidemiološke mere, a i školski raspust je dosta presekao put prenošenja virusa-ističe Pavlović. Dodaje i da je broj novoobolelih je u prethodnom periodu smanjen za duplo, ali još uvek nije vreme za optimizam, zato što je broj vakcinisanih i dalje nedovoljan.

–Potrebna je vakcinacija, to je jedno rešenje koje može da popravi sve. Vakcinisano je oko 50 odsto punoletnih građana, a ja smatram da je važno da u statistiku uđu i maloletni, jer kada gledamo celokupnu populaciju, onda imamo jedva 40 odsto vakcinisanih, a to nije dovoljno da možemo da budemo mirni u narednom periodu. Virus se ne prenosi samo među punoletnima, već i među decom, a deca školskog uzrasta su bila glavni generator prenosa virusa ovom zadnjem talasu. Kod nas Fajzer vakcinu mogu da prime deca od 12 godina- objašnjava Pavlović

Najnovija epidemiološka mera – kovid propusnice, donekle je uticala na broj vakcinisanih među mladima.

-Kovid propusnice je trebalo uvesti još letos, i smatram da nema nekog efekta to što važe od osam sati, međutim, ove mere, iako su blage, uticale su na broj vakcinisanih. Još dok se o njima samo pričalo, došlo je do blagog efekta i povećan je broj vakcinisanih prvom dozom među mladima- navodi on.

M.S.