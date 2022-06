Provozaj se! – Rekreativna biciklistička vožnja kroz grad

Povodom obeležavanja 3. juna, Svetskog dana bicikala, na ulicama Kruševca biće održana rekreativna gradska vožnja pod parolom „Provozaj se!“. Ova vožnja, tradicionalno se organizuje svake godine, a ljubitelji bicikala ovaj put će napraviti krug kroz grad, dug desetak kilometara.

Namenjena je svim uzrastima, a njen cilj je podizanje svesti sugrađana o korišćenju bicikla kao prevoznog sredstva koje ne zagađuje okolinu.

Okupljanje biciklista počinje u petak, 3. juna, u 18:15 na platou između Hale sportova i gimnastičke sale „Soko“. Polazak na trasu gradskim ulicama je u 18 i 30 časova.

Od „Soko“ sale kreće se ulicom Ćirila i Metodija do kružnog toka kod dečijeg Dispanzera, zatim Kosovskom, pravac ka Rasadniku kroz Radomira Jakovljevića, pa Ulicom Kralja Aleksandra ujedinitelja sve do kružnog toka kod Bruskog put (kod Rode).

Zatim se vozi do kružnog toka Kolonija „kod aviona“ , a na sledećem kružnom toku skreće se u Bulevar Nikole Pašića i produžava kroz Vidovdanska, Šumadijsku, Balkansku, do kružnog toka kod kasarne. Vožnja se nastavlja kroz Jug Bogdanovu i Brijanovu do Železničke stanice, a zatim Ulicom Druge južnomoravska brigade do kružnog toka kod Jugopetrola ( kod mlina). Potom se ide u pravcu Železničke, Cankareve, Vojislava Ilića, Pećke, Kosovske, do kružnog toka kod Dečijeg dispanzera. Poslednje skretanje je u Ćirila i Metodija i dolazak na parking između Hale sportova i gimnastičke sale „Soko“, gde se vožnja završava.

Tokom trajanja rekreativne vožnje, ulice će biti sukcesivno zatvorene, a bicikliste će pratiti vozilo policije. Na kraju vožnje, svi učesnici će dobiti simbolične poklone, kačkete, svetla za bicikle i slično.

Inače, ovaj sportski događaj tradicionalno organizuju Sportski savez Grada Kruševca, lokalni Savet za bezbednost saobraćaja i Klub za planinarski biciklizam „Bela stena“.

M.S.

Foto: Arhiva Sportskog saveza Grada Kruševca