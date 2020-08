– Odlučiće čovek koji ima ustavno ovlašećenje da odlučuje o tome, to je predsednik Republike Srbije, on će dati ime mandatara. Stranka koja je najveća i okosnica je većine u Skupštini treba da glasa i za tog mandatara i tu Vladu, tako će se to rešiti – kazala je premijerka danas u Kruševcu, upitana od strane novinara da prokomentariše da li drugi kandidat ima veće šanse za tu funkciju

– Iskreno, ne bavim se time, bavim se nekim drugim poslovima, odlučiće čovek koji ima ustavno ovlašećenje da odlučuje o tome. Ja sam ponosna zato što msilim da moja stranka čiji sam član, ima izuzetno kvalitetne ljude , znam nekoliko osoba koje bi bile jako dobri predsednici Vlade, tako da ja sam tu na raspolaganju i predseniku i stranci i državi i gradjanima, a šta će biti odlučiće čovek koji ima ustavna ovlašćenja da o tome odlučuje – rekla je aktuelna premijerka.

D.P.

Premijerka o kandidaturi za novog mandatara: „Ime se još ne zna, odlučiće čovek koji ima ovlašćenja“

