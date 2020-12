Premijerka obilazi Koridor na godišnjicu početka radova

Godinu dana nakon što je na lokaciji na severnoj zaobilaznici oko Kruševca, kod kružnog toka ka Jasici, u prisustvu državnog rukovodstva, izvođača radova i više ambasadora, te brojnih zvanica i građana, obeležen početak radova na izgradnji Moravskog koridora, u obilazak dolazi premijerka Ana Brnabić

Na delu koji prolazi kroz naš Okrug u toku su radovi na području Ćićevca, na mostu preko železničke pruge Beograd – Niš i Jovanovačke reke, dugom 496 metara. To je deo koji će predsednica Vlade danas obići u pratnji ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića i vd direktora Koridora Srbije Aleksandra Antića.

Radi se i na trasi autoputa na severnoj obilaznici oko Kruševca, a pravi se i gradilišno naselje izvođača radova, kompanije „Behtel Enka“ na lokaciji u našem gradu, koje može da primi 1.400 radnika.

Prema ranijim informacijama višedecenijski san stanovnika centralnog dela Srbije o auto – putu trebalo bi da u potpunosti bude ostvaren za tri godine, odnosno do kraja 2023. Put koji povezuje šest gradova i opština Srbije (Kruševac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik i Ćićevac) međusobno kao i sa evropskim koridorima 10 i 11, treba da bude kompletno završen za četiri godine. Ugovorom je predviđeno da za dve godine, odnosno do kraja 2021. godoine Kruševac auto – putem bude povezan sa Koridorom 10, a da se za manje od tri godine (do kraja 2022. godine) Kraljevo i Čačak povežu sa „Milošem Velikim“.

Podsetimo i da je Vlada Srbije sa američko – turskim konzorcijumom Behtel Enka 5. decembra prošle godine potpisala komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora vredan 745 miliona evra, kojim su predviđeni i dodatni radovi i direktni i indirektni materijalni troškovi od 20 odsto. Pored izgradnje autoputa, projekat obuhvata i regulaciju Zapadne Morave i njenih pritoka, kao i izgradnju telekomunikacione infrastrukture.

Moravski koridor će imati tri deonice: Pojate – Kruševac (27,83 kilometara), Kruševac – Adrani (53,88 kilometara) i Adrani – Preljina (30,66 kilometara). Maksimalna dozvoljena brzina na toj saobraćajnici biće 130 kilometara na čas. Auto put će imati 11 petlji i 130 drugih objekata, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

J.B.

Premijerka obilazi Koridor na godišnjicu početka radova

