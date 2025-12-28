Preglasna muzika u automobilima skupo će koštati vozače

Vozače u Srbiji od januara 2026. godine očekuju znatno strože kazne za preglasnu muziku u automobilima, predviđene novim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Prema najavljenim propisima, ovakvo ponašanje biće sankcionisano novčanim kaznama koje mogu dostići i do 50.000 dinara

Novi zakon donosi pojačanu kontrolu i stroži tretman prekršaja koji su do sada često smatrani „sitnim“, među kojima je i remećenje javnog reda i mira bukom iz vozila. Ujedno, ukida se i mogućnost plaćanja kazni sa popustom, što dodatno pooštrava sankcije za neodgovorno ponašanje u saobraćaju.

Nadležni ističu da je cilj ovih izmena unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, ali i smanjenje buke u urbanim sredinama, koja može ozbiljno ometati koncentraciju vozača i ugrožavati bezbednost na putevima.

Zbog toga se vozačima koji imaju naviku da glasno slušaju muziku savetuje dodatni oprez, jer će ih već od Nove godine takvo ponašanje, ukoliko ometa druge učesnike u saobraćaju, moći znatno skuplje da košta.