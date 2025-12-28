Naučnici upozoravaju: Čokolada bi mogla da nestane do 2050.

Ekstremni vremenski uslovi sve ozbiljnije ugrožavaju zasade kakaa širom sveta, dovodeći u pitanje budućnost industrije čokolade. Naučnici upozoravaju da bi, usled klimatskih promena, svet mogao da se suoči sa ozbiljnim nestašicama kakaa već do 2050. godine, zbog čega se intenzivno traže otpornije alternative

Oko 60 odsto svetske proizvodnje kakaa potiče iz zapadne Afrike, pre svega iz Obale Slonovače i Gane, gde se smenjuju visoke temperature, obilne padavine i kratki sušni periodi. Međutim, tokom poslednje dve godine proizvodnja kakaa opala je i do 40 odsto, što je dovelo do naglog rasta cena čokolade, na najviši nivo još od sedamdesetih godina prošlog veka.

Stručnjaci navode da su se ranije kao razlozi krize pominjali ilegalno rudarenje zlata, starenje stabala kakaa i krijumčarenje, ali da istraživanja pokazuju kako su klimatske promene glavni uzrok problema. Institut za klimu i održivost „Salata“ pri Harvard univerzitetu ističe da rast temperature vazduha pojačava intenzitet obilnih padavina, jer toplija atmosfera zadržava više vlage.

Za svaki porast temperature od jednog stepena Celzijusa, atmosfera može da zadrži oko sedam odsto više vlage, što dovodi do ekstremnih kiša, zadržavanja vode u zemljištu, erozije tla i razvoja gljivičnih bolesti koje dodatno ugrožavaju useve kakaa.

U potrazi za rešenjem, naučnici sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru fokusirali su se na rogač, biljku otpornu na klimatske promene koja se gaji u mediteranskom području. Za razliku od kakaa, rogač uspeva u toplim i sušnim uslovima i zahteva minimalne količine vode. Nakon prženja, razvija aromu sličnu kakau, ali njegov ukus ne odgovara u potpunosti.

Kako bi to promenili, istraživači su razvili dve enzimske tehnike kojima se pojačavaju gorčina i slatkoća rogača. Ovaj postupak predstavlja jednostavnu i „čistu“ metodu, sa minimalnom obradom, za razliku od drugih procesa koji podrazumevaju upotrebu agresivnih hemikalija.

Poboljšanjem aromatskog profila rogača, naučnici veruju da bi proizvođači slatkiša mogli da ga koriste kao zamenu za kakao u čokoladnim tablama, kakao-prahovima, napicima i drugim proizvodima. Ukoliko bi se ove metode primenile u velikom obimu, mogle bi značajno da smanje zavisnost industrije čokolade od kakaa i učine lance snabdevanja otpornijim na klimatske promene.

– Naše istraživanje nije samo pokušaj da se reprodukuje ukus kakaa, već i da se proširi izbor sastojaka za čokoladne alternative – istakao je Manfred Ku, glavni autor studije, dodajući da okretanje klimatski otpornim kulturama poput rogača može pomoći industriji da se prilagodi ekološkim izazovima i potrošačima ponudi proizvod u kojem će uživati.