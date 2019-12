Posle serije divljanja kolima na parkingu, nedaleko od škola, policija podnela prijavu

Nakon saznanja da se na parkingu koji se nalazi između OŠ „Dragomir Marković“, vrtića „Leptirić“ i sale „Soko“, u večernjim satima, kada je rampa na ulazu u parking podignuta, organizuju divljanja vozilima, policija je reagovala, a jedno lice je dobilo prijavu za nasilničku vožnju. U prvih osam meseci ove godine u Rasinskom okrugu je bilo 34 prekršaja nasilničke vožnje

– Jedva sam izvukao živu glavu kada sam prolazio preko parkinga između OŠ „Dragomir Marković“ i sale „Soko“. Bilo je prošlo devet uveče. Nekoliko vozača je, pošto je rampa na ulazu na parking bila podignuta jer je prošlo vreme naplate, iz ulice koja ide pored Dragomira, Medicinske i Tehničkog centra uletalo nenormalnom brzinom na parking. Okretalu su u mestu, na delu parkinga koji ide ka vrtiću i ponovo izletali na ulicu – ispričao je nedavno za GRAD čitalac koji je želeo da ostane anoniman. Objasnio je da živi nedaleko odatle te da je viđao i ranije da se dešava takvo „divljanje“, ali je to obično bilo kasnije, nakon ponoći.

U kruševačkoj Policijskoj upravi su za list GRAD potvrdili da su, nakon saznanja da se tako nešto dešava, reagovali.

– Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave Kruševac podneli su prekršajnu prijavu za nasilničku vožnju protiv jednog vozača koji je odmah procesuiran. Saobraćajna policija će u narednom periodu pojačati patrole na ovakvim mestima u gradu – rečeno je listu GRAD u ovdašnjoj policiji.

Inače, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, vozač je počinio prekršaj nasilničke vožnje ukoliko dva ili više puta prođe kroz crveno svetlo na semaforu za manje od 10 minuta, pretiče kolonu vozila pri čemu prelazi ili se kreće po punoj liniji, vozi u naselju brzinom koja je za više od 90 kilometara po času veća od dozvoljene ili van naselja brzinom koja je za više od 100 kilometara po času veća od dozvoljene, kao i kada vozi sa više od 2 promila alkohola.

Za prekršaj nasilničke vožnje predviđene su kazna zatvora od 30 do 60 dana i novčana kazna od 120 hiljada dinara do 140 hiljada dinara ili kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati i ista novčana kazna. Vozaču se, takođe, izriče i zabrana vožnje na najmanje devet meseci, a dobija i 15 kaznenih poena. Ukoliko je pri nasilničkoj vožnji izazvao saobraćajnu nezgodu predviđena je zatvorska kazna od 45 do 60 dana i novčana kazna od 130 hiljada dinara do 150 hiljada dinara, ili kazna rada u javnom interesu od 300 do 360 sati isti novčani iznos. Dobija i zabranu vožnje od najmanje deset meseci i 17 kaznenih poena.

Na području Policijske uprave Kruševac koja obuhvata Rasinski okrug u 2018. godini otkriveno je i sankcionisano 45 prekršaja nasilničke vožnje, a u prvih osam meseci ove godine otkrivena su 34 takva prekršaja.

Za pet godina poginulo 40 lica! U poslednjih pet godina, od 2015. godine do septembra ove godine, u Rasinskom okrugu evidentirano je 1.640 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo je četrdeset osoba, a povređeno njih 1378. Prema podacima ovdašnje Policijske uprave za osam meseci ove godine na području Okruga evidentirano je 205 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo devet osoba, prošle godine je bilo 337 saobraćajki, a poginulo je sedam lica, dok je u 2017. zabeleženo 387 saobraćajnih nezgoda u kojima je nastradalo šest osoba. Tokom 2016. evidentirano je 368 saobraćajnih nesreća, poginulo je devet osoba, dok je godinu ranije bilo 343 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo je devet lica.

