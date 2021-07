Pomozite životinjama, i njima je vruće!

Životinje mnogo teže podnose visoke nego niske temperature, a boravak u neprilagođenom prostoru, neadekvatna ishrana i nedovoljno pojenje tokom vrelih letnjih dana, mogu da dovedu dobrojnih zdravstvenih problema pa i do uginjavanja. Posebno su ugrožene lutalice na čije kretanje se ne može uticati , ali im se može ostaviti sveža hrana i voda

Ovih dana često se mogu videti psi i mačke lutalice koji se skrivaju u hladovini, a kako su zbog visokih temperatura koje traju danima isparile sve barice na javnim površinama, do vode teško dolaze.

– U danima kada je ovako vruće, posebno je teško mačkama i psima koji nemaju vlasnike. Ono što svako od nas može da uradi je da im na određenim mestima ostavi svežu hranu i posudu sa hladnom vodom – kaže Vlada Rajić, šef kruševačke Veterinarske ambulante, uz napomenu da pre svega treba imati na umu da su i lutalice živa bića, da njihovo prisustvo na ulicama i drugim javnim površinamasvakakoima svojih nedostataka ali i prednosti ukoliko se potrudimo da u što većem broju budu sterilisane i vakcinisane.

Govoreći o psima i mačkama kao kućnim ljubimcima, Rajić kaže da njihovi vlasnici često prave greške , te da se neretko dešava da ljubimci zbog vrućina imaju određene zdravstvene probleme.

– Ljubimce nikako ne treba izvoditi u šetnju u najtoplijem delu dana, što nažalost mnogi čine. Zbog temperature asfalta koja ide i preko 50 stepeni, kod životinja mogu da se jave opekotine, pogotovo na šapama. Takođe treba izbegavati i rekreativne šetnje sa životinjama koje „trenirajući“ zajedno sa svojim vlasnicima pretrče i po nekoliko kilometara, što za posledicu ima toplotni udar ili povišenu telesnu temperaturu – napominje Rajić, dodajući da tokom šetnje u vrelim danima, obavezno trebalo poneti vodu i za ljubimca.

Kao posebno rizično tokom leta navodi i kupanje životinja u stajaćim ali tekućim vodma, gde se zbog vrućina i pada vodostaja koncentruju toksini.

– Ukoliko se životinja ipak okupa bilo u stajaćoj ili tekućoj vodi, po dolasku kući odmah je treba istuširati – savetuje naš sagovornik.

Takođe, važno je voditi računa i prilikom boravka u parkovima, posebno sada kada je trava suva.

– Delovi suve trave mogu da prodru u šapice, ušnu školjku, oči i tako može da dođe do otoka i gnojnih infekcija – upozorava on.

Govoreći o domaćim životinjama koje se čuvaju na zatvorenom, Rajić kaže da uslovi pod kojima su zbrinute te životinje obično nisu dobri, te da se neretko dešava da se zbog neprilagođenog prostora i neadekvatne ishrane u vrelim danima, životinja razboli pa i ugine.

– Pre svega, klima u objektima gde životinje borave često nije adekvatna, to su obično zastareli objekti i tehnologija i dešava se životinja u takvim uslovima dobije respiratornu infekciju, može i da kolabira, pa i da ugine. Greške se prave i kod orošavanja prostora gde kad ono nije dobro dozirano, utiče negativno na njihovo zdravlje. Problem je i neredovno izđubravanje, pa tako životinja koja traži hlad kad treba da legne, to čini u prostoru koji nije očišćen, što kod krava može da dovede do upale vimena. Vlasnik treba da prepozna situaciju i da reaguje na adekvatan način, uz naravno obavezno redovno pojenje iz čistih posuda i ishranu prilagođenju vremenskim uslovima – savetuje veterinar.

Ističe i to da su tokom vrelih letnjih dana ugroženije mlade ali i stare životinje, a razlog je što u toj starosnoj dobi one nemaju ustaljen metabolički status.

