Počela besplatna obuka – mališani “pogurali” skejtove

Počela je besplatna škola skejta za decu do 15 godina koju organizuje sportsko udruženje “Pirus”. Pedesetak mališana je zajedno sa roditeljima posetilo kruševački Skejt park kako bi se upisali u ovu školu i naučili da voze od pravih profesionalaca. Prijavite ili dovedite decu, ako žele

– Mi skejteri grada Kruševca smo se okupili sa idejom da edukujemo decu i roditelje o tome šta je skejt i da pokažemo osnove skejta. Viđali smo vas po gradu kako se gurate i sramežljivo nosite daske tako da mislim da je ovo lep povod da krenemo da vozimo skejt i da se svi zajedno družimo. Ovo ne bi bilo moguće bez Kancelarije za mlade i Lokalnog akcionog plana za decu koji podržavaju naš projekat – obratio se okupljenoj deci i roditeljima Miljan Makragić iz sportskog udruženja “Pirus”.

Zlatko, četrnaestogodišnjak, prijavio se za obuku iako vozi skejt već godinu dana.

– Došao sam zato što hoću da popravim svoju vožnju i da naučim nešto novo. Uglavnom sam vozio po ulici do sada, do škole, prodavnice, preskakao sam se i ovde kako bi ušao u park – kaže on.

Sa njim je došla njegova drugarica Ena koja nikad nije vozila skejt.

– Ja nemam skejt i nikad nisam vozila, tako da mi je baš drago da mogu danas ovde da probam. Viđala sam kako drugi voze po gradu i svidelo mi se – navodi ona.

Među okupljenima su, osim tinejdžera, bili i predškolci.

– Upisala sam se u školu skejta. Znači idem pet dana u vrtić, pa dva dana vozim skejt, pa opet u vrtić. Mnogo mi je zabavno – ističe Jana, šestogodišnjakinja.

Podeljeni u dve grupe, početničku i naprednu, uz pomoć instruktora i pod budnim okom roditelja, mališani su se oslobađali straha od vožnje.

– Hvala bogu da se neko setio da okupi decu da se druže i da voze ovde u bezbednim uslovima, da ne budu na ulici. Ipak je ovo sport i važno je da deca budu aktivna, a ne samo da sede za kompjuterom. Moj stariji sin već dugo vozi, mlađi je video od njega, pa bi hteo da proba – objašnjava mama Marijana, koja je došla u Skejt park sa dvojicom sinova.

Sugrađanka Kaća Krsmanović smatra da deca od malih nogu treba da probaju što više sportova, kako bi se opredelili za onaj pravi.

– Moj sin ima dve i po godine, nije to idealan uzrast za skejt, ali sam ga dovela da vidi kako to izgleda. Mnogo mi se dopada ova ideja, ovo je potrebno gradu, atmosfera je sjajna, ima baš dosta dece. Primećujem da se infrastruktura ovog parka malo pohabala i da bi stvarno bilo potrebno da grad uloži u ovu aktivnost zato što je sjajna i potrebna, a klinci je obožavaju – kaže ona.

Koliko roditeljima znači što su deca dobila priliku da voze u bezbednim uslovima i uz pomoć instruktora svedoči sugrađanka Olivera Radović, koja je sa suprugom dovela ćerku.

– Ema ima osam godina i krenula je da vozi kada smo joj pre dve godine kupili skejt za rođendan. Mnogo mi znači što postoji ova školica. Ja bih svoje dete upisala u školu skejta i da se plaća članska karta, tako bi ovi divni momci zaradili plate, a deca bi mogla da se bave sportom koji vole. Moje dete je do sada vozilo ispred zgrade, preskakala se u park sa tatom, kao i svi. Po gradu su pločice, nema betona, preko leta čekamo da se zatvori ulica kako bi deca mogla da voze rolere i skejt. Nadam se da će Kruševac dobiti Skejt park koji je uvek otvoren da deca mogu da voze, divno bi bilo kad bi se stvorili uslovi da se vozi i preko zime, kada ima snega i kiše – objašnjava ona.

Uroš Matejić, instruktor skejta iz sportskog udruženja “Pirus” presrećan je zbog velikog odziva dece.

– Prezadovoljan sam, ovo je prelepo. Drago mi je što su došli i roditelji i što su ozbiljno shvatili naš poziv – navodi on.

Na “prvi trening” došlo je četrdeset četvoro dece, a očekuje se još više.

– Dosta devojčica je došlo, što mnogo znači, jer se na taj način probija tabu da je skejt samo muški sport. Devojčice napreduju istom brzinom kao i dečaci. To što je ovoliko dece došlo za samo jedan dan je pokazatelj da nešto dobro radimo, dokaz svima koji su sumnjali da ovaj sport nije zastupljen u Kruševcu – kaže skejter Miljan Makragić.

Podsećamo, besplatna obuka u Maloj školi skejta održava se svake subote i nedelje od 18h u Skejt parku (Pored otvorenih bazena) u periodu od 29. maja do 26. juna. Svi zainteresovani, koji još uvek nisu bili, mogu da dođu “na trening” u tom terminu ili da se jave na mail [email protected] ili Instagram profil @thispearcrew. Oprema je obezbeđena za one koji je nemaju.

Marija Stanković

Počela besplatna obuka – mališani “pogurali” skejtove

