Napredak i Trajal ispali iz Omladinske lige Srbije

Elitno društvo omladinskih fudbalskih ekipa napustila su oba kruševačka predstavnika. Za Trajal je to odavno bilo izvesno, ali su se mladi fudbaleri Napretka do kraja borili za očuvanje statusa

Do opstanka je ekipu Napretka delila pobeda u poslednjem kolu u kome je gostovala već otpisanom Radničkom iz Novog Beograda. Na kraju je, međutim, bilo 1:0 za domaći tim, a gol odluke postigao je Jovanović na samom isteku prvog poluvremena. Kruševljani su, na žalost, stvorili malo prilika, čak je ekipa Radničkog bila bliža bar još jednom golu, tako da je možda i lako ispuštena poslednja prilika za opstanak u društvu najboljih omladinskih timova.

Na kraju su fudbaleri Napretka sezonu završili na 15 mestu u konkurenciji 20 ekipa. U toku prvenstva zabeležili su 11 pobeda, 10 remija i 17 poreza, odnosno osvoili ukupno 43 boda.

Trajal se od sezone oprostio porazom u Novom Sadu od Vojvodine sa 4:1. Neočekivano je poveo preko Uroša Stevića, ali je to i bilo sve što je uspeo da uradi protiv protivnika koji je meč odigrao sa više kadeta.

U izrazito lošoj sezoni, „gumari“ su zabeležili smo tri pobeda u 38 kola i sa 13 bodova bili poslednji na tabeli.

Prvenstvo je osvojila Crvena zvezda, ispred drugoplasiranog Partizana, dok se osim Napretka i Trajala u niži rang sele još i dve ekipe Radničkog, iz Novog Beograda i Niša, beogradski Internacoional i RFK Novi Sad 1921.

