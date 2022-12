Pitali smo sugrađane: Novogodišnja rasveta, da ili ne?

Zbog aktuelnih mera štednje električne energije, pitali smo sugrađane šta misle o novogodišnjoj rasveti, da li je nužna, treba li je ukinuti ili pak, racionalo koristiti?

Pojedini se sećaju prošlih vremena, pa sa dozom nostalgije se osvrću na aktuelnu situaciju.

– Ne znam koliko troši tačno sva ta rasveta. Ako bi se kompletno grad okitio, verovatno bi to povuklo dosta struje. Nisam stručnjak u toj oblasti. Da se razumemo, jeste kuso bez osvetljenja. Nova godina onda gubi čar. Možda na periode da se pušta, naročito zbog dece. Znam ja kad sam bio dete, bilo je prodaja čestitki u gradu… Od Beteksa, pa gore do Spomenika, muzika se čuje, sve vri od talambasa i pucnjave balona. Sad se nekako, sve to izmenilo – na slikovit način obrazlaže Žarko Stepandić (68).

Ima i onih koji drugačije misle.

– Ne treba nam rasveta. Šta će nam?! Ako već nismo sposobni da proizvedemo struju, zašto smo ovako raskošni? Ulična svetla treba gasiti, a nekmoli novogodišnju rasvetu. Ako se već štedi, onda nam to nije nikako nužno. Skandalozno je imati pretereano okićen grad, a ovamo se struja uvozi – kaže Milorad M. Đorđević iz Srnja (80).

– Ne, sada, ali u bolja vremena, zasigurno da! – bio je kratak sugrađanin N.N.

– Mislim da ne treba. Šta će mi to, lepi brate? Šta imam od toga, kad hiljadu dinara ode za čas. Samo udješ u market i izađeš i ostao si bez hiljadarke. Ne interesuje me rasveta, u tom smislu – dodao je pomalo ogorčeno sugrađanin S.J. (32).

Pored oštrih i odlučnih protivljenja ovom „luksuzu“, bilo je i malo „mekših“ stavova u vezi sa lepotom koju rasveta nosi, upotpunjavajući novogodišnje i praznične doživljaje.

– Da nam je grad lep kad je ukrašen, nema šta, a da mi sve to plaćamo, plaćamo. Nisam nekog posebnog stava. Svi gradovi se ukrašavaju. Opet, volim što je ukrašeno, što je lepo, što opet neko brine za one ljude koji ostaju tu, jer nemaju svi mogućnost da odu negde za Novu godinu – navodi Valentina Anđelković (46).

– U redu je kićenje, ali ne mora da se pušta rasveta svakodnevno. Recimo, može da se tempira nedelju dana pred Novu godinu i nedelju dana posle Nove, na primer – rekla je N.M. (51).

V.M.