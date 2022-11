Pitali smo građane: Kako se „borite“ sa saobraćajnom gužvom?

Nakon što su početkom jula otpočeli radovi u Kosovskoj ulici krenule su i velike saobraćajne gužve, a potpuni kolaps nastupio je sa zatvorenjem dela Vidovdanske ulice. Vozači kažu da su gužve ogromne, kao i da bukvalno ne znaju kako da stignu do određenih lokacija.

– Pre nego što sednem u auto, moram dobro da razmislim kako uopšte mogu da stignem na određeno mesto a da što manje kružim. Deo ulica raskopan, deo silom prilika zatvoren, osećam se kao da sam u nekom lavirintu – kaže Dušan Ć.

Da uopšte nije preterano ako se kaže da gužve na kruševačkim ulicama sve više podsećaju na one u Beogradu, navodi Slobodan M.

– Ovo stvarno više nije normalno. Kolone gde god kreneš, kao u Beogradu. Negde čekam i po dva, tri semafora. U tom smislu, isto mi je da li idem kolima, autobusom ili taksijem. Ako negde treba da stignem u određeno vreme, onda mi je bolje da krenem peške, što sam počeo i da praktikujem – kaže on.

Sugrađanka D.M. nije vozač i koristi taksi usluge povremeno. Kaže da joj posebno smeta to što zbog gužvi vožnja više košta.

– Taksimetar kuca i kad taksi stoji, manje, ali ipak kuca. Taksi usluge su već dosta poskupele, pa kad dodamo i to malo što otkuca dok stoji u mestu, onda se stvarno više ne isplati. Ponovo sam počela da idem biciklom, ali ne znam šta ću kad bude sneg i hladnoća – ističe naša sagovornica.

Milica J. ljuta je zbog radova u Kosovskoj koji su se, kako je kazala, baš otegli.

– Ovo što se dešava u centru je viša sila, deo Vidovdanske je opravdano zatvoren. E, ovo u Kosovskoj, to je bruka. Hvalili se da će da završe pre roka, a svi rokovi su probijeni. Raskopano na sve strane, noge da polomiš, nema ni naznake da će uskoro biti završeno. Pošto tamo živim auto mi je parkiran daleko od kuće, treba mi vremena da dođem do njega, a onda i dosta vremena da se odvezem gde sam pošla – navodi ona.

Dragoljub M. se pita ima li kraja ovom mučenju.

– Prvo je rađen centar grada, godinu dana nismo mogli kolima kroz grad, kao da su gradili metro a ne ulicu i fontane. Sad odužiše ovu Kosovsku, danima kopaju jednu rupu, pa onda nedeljama kao nešto čačkaju po njoj. I naravno skaču po živcima i onima koji žive u toj ulici i nama vozačima, jer je vožnja automobilom kroz Kruševac postala pravi pakao – ljutito navodi ovaj vozač.

Probleme imaju i taksisti. Saša kaže da se mušterije bune jer ih, navodno, vozaju u krug.

– Kad mi neko koga, na primer, vozim od Ujedinjenih nacija do Dečjeg dispanzera kaže da vozim najkraćim mogućim putem, nemam baš neki izbor. Opcija je pored groblja, pa preko Bagdale, a njima to bude mnogo. Neki se i svađaju, ne mogu da im objasnim da je to trenutno najkraći put, kroz Kosovsku ne mogu, niti kroz centar. I izađe stvarno više nego što bi ih inače koštalo, ali nije do mene, ne mogu da letim – objašnjava ovaj taksista.

Ipak, ima i onih koji su mišljenja da sve ovo nije uopšte strašno.

– Kruševac nije neki baš veliki grad, ako kreneš na vreme, možeš i peške svuda da stigneš. Svi se nešto žale, skup benzin, taksi, nemaju ni za hranu, a ne izlaze iz kola. Umesto što se nerviraju, trube jedni drugima, psuju, troše benzin i zagađuju životnu sredinu, bolje bi bilo da prošetaju, zdravije je a i ne košta. Meni nakon napornog dana na poslu, baš prija da peške odem kući, što savetujem i drugima – kaže jedna doktorka.

D.P.