Završetak radova u Kosovskoj sredinom novembra

Ukoliko vremenski uslovi dozvole, kompletna rekonstrukcija Kosovske ulice trebalo bi da bude završena sredinom novembra. Radovi teku predviđenom dinamikom, a asfaltiranje dela ulice, od Pećke do Jakšićeve, predviđeno je za ponedeljak.

Prema rečima Miloša Jovića, direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, ugovor je potpisan na 70 radnih dana, ali će taj rok biti produžen zbog trenutno loših vremenskih uslova. Predviđeno je da, ukoliko vremenski uslovi dozvole, deo ulice bude asfaltiran u ponedeljak.

– Kompletno je završeno sve od infrastrukture što ide pod zemljom od Pećke do Nemanjine ulice. Asfaltiranje dela Kosovske ulice, od Pećke do Jakšićeve, odnosno do Hitne pomoći, trebalo je da bude završeno do kraja nedelje, međutim, zbog loših vremenskih uslova, odloženo je za ponedeljak.

Vodovod intenzivno izvodi radove od Majke Jugovića ka Topličinoj ulici. Prvo će se raditi desna strana, iz pravca Pećke ulice, a potom leva. Nakon izvođenja glavnih vodova, na redu će biti priključci za fizička lica.

– Nadamo se da će do polovine novembra sve da bude gotovo, ali mnogo toga zavisi od vremena, jer ljudi ne mogu da rade kada pada kiša – objasnio je on.

Na delu ulice, predviđenom za asfaltiranje u ponedeljak, preostao je da se uradi još manji deo trotoara. Nakon završetka planiranih radova, ovaj deo Kosovske ulice biće otvoren za saobraćaj.

Podsećamo, rekonstrukcija Kosovske počela je početkom jula, kada je za saobraćaj zatvorena cela ulica, dok se u Nemanjinoj, Jakšićevoj i Vladetinoj saobraćaj odvijao dvosmerno, uz zabranu parkiranja. Prilaz zgradi Služne hitne medicinske pomoći obezbeđen je preko Jakšićeve ulice, a za zaposlene u bolnici i hitne bolničke pacijente obezbeđen je ulaz od Dijagnostičkog centra.

Stanarima iz Kosovske, kojima je zbog radova onemogućen ulazak u dvorišta, omogućeno je besplatno parkiranje u javnim garažama i na parkingu kod Hale sportova. Pre početka radova, Vodovod je sve korisnike ove ulice priključio na alternativni privremeni vod, tako da stanari nisu ostajali bez vode.

