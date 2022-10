Pitali smo za vas: U Kosovskoj i dalje radovi, gde je zapelo?

Prvobitno oročeni na tri meseca, radovi u Kosovskoj i dalje traju. Sa kompletnom rekonstrukcijom ove saobraćajnice otpočelo se početkom jula, a završetak je bio planiran do kraja septembra, po tada najavama nadležnih i ranije. Međutim, radovi i dalje traju i verovatno će biti okončani tek polovinom novembra Stanovnici ovog dela grada kažu da im je, pre početka radova, rečeno da će rekonstrukcija biti završena za najviše tri meseca.

-Ovo baš dugo traje, gazimo blato kad je kiša, automobile ne moženo da parkiramo u svojim garažama i dvorištima, prozore ne možemo da otvorimo od prašine, bučno je. Nama je pre početka radova na zgradi istaknuto obaveštenje gde je, između ostalog, pisalo da će radovi biti završeni najkasnije do kraja septembra, što se nije dogodilo– kaže jedna od stanovnica Kosovske ulice.

Da su loše vremenske prilike usporile radove, za portal KruševacGrad, kazao je Miloš Jović, direktor Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac.

-U julu i avgustu bilo je dosta kišnih dana, što je usporilo radove. Očekujemo da će sve biti završeno do polovine novembra, kada će Kosovska biti puštena u saobraćaj- kaže on.

Toplana je svoj deo posla završila polovinom avgusta, pre planiranog roka. Vodovod ima obimne radove, dva magistralna i jedan razvodni vodovod. Fekalna kanalizacija je završena a atmosferska, koja je bila samo 20 odsto izgrađena, sada se radi kompletno.

-Ostalo je da se uradi još nekih 100-nak metara mreže što se tiče podzemne infrastrukture. Urađeni su ivičnjaci do Majke Jugovića, asfaltirano je do Jakšićeve, a u toku je ređanje behatona od Jakšićeve do Majke Jugovića. Onda kad bude završena vodovodna mreža u celoj ulici, od Majke Jugovića biće nastavljeno sa postavljanjem ivičnjaka i trotoara, te pripremom tampona za asfaltiranje- rekao je Jović, dodajući da se deo Kosovske koji je završen neće puštati u saobraćaj sve dok radovi ne budu kompletno završeni.

Inače, u okviru rekonstrukcije Kosovske ulice kompletno će biti zamenjena kanalizaciona, vodovodna i toplovodna mreža, gradi se i atmosferske kanalizacije, te rekonstrukcija saobraćajnice.

Podsećamo, u Kosovskoj ulici je 2014 godine rađena rekonstrukcija trotoara sa obostranim proširenjem trotoara ugradnjom behatona i novih ivičnjaka, ali bez rekonstrukcije kolovozne konstrukcije. Izvođač radova tada je imao garantni rok od dve godine, a kako su postavljeni ivičnjaci vidno oštećeni zbog mraza i soli posle zimskog perioda ali i zbog saobraćajnog opterećenja (gaženja vozila), izvršena je sanacija ivičnjaka. Kolovozna konstrukcija je redovno održavana krpljenjem udarnih rupa u većem i manjem obimu.

U međuvremenu je urađen i kompletan projekat kolovozne konstrukcije sa atmosferskom kanalizacijom i saobraćajnom signalizacijom, ali zbog epidemije korona virusa nije realizovan.

D.P.