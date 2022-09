Uskoro završetak radova u delu Kosovske ulice

Do 20.septembra očekuje se da u saobraćaj bude pušten deo Kosovske, od raskrsnice sa Pećkom do Jakšićeve ulice. Radovi idu planiranom dinamikom i, ukoliko vremenski uslovi dozvole, trebalo bi kompletno da budu završeni do polovine narednog meseca.

Prema rečima Miloša Jovića, direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, u delu Kosovske koji će uskoro biti u funkciji urađena je kompletna fekalna i atmosferska kanalizacija, kao i vodovodna mreža. Sledi asfaltiranje, koje bi trebalo da bude završeno do 20. septembra, najkasnije do kraja ovog meseca.

-Zbog Bolnice, Službe hitne medicinske pomoći, Zavoda za javno zdravlje, Dijagnostičkog centra i škole, plan je i bio da prvo bude završen taj deo Kosovske ulice. Radovi dalje idu planiranom dinamikom i očekujemo da kompletna ulica bude u funkciji u ugovorenom roku od 70 radnih dana – navodi Jović.

Podsećamo, rekonstrukcija Kosovske počela je početkom jula, kada je za saobraćaj zatvorena cela ulica, dok se u Nemanjinoj, Jakšićevoj i Vladetinoj saobraćaj odvijao dvosmerno, uz zabranu parkiranja. Prilaz zgradi Služne hitne medicinske pomoći obezbeđen je preko Jakšićeve ulice, a za zaposlene u bolnici i hitne bolničke pacijente obezbeđen je ulaz od Dijagnostičkog centra.

Stanarima iz Kosovske, kojima je zbog radova onemogućen ulazak u dvorišta, omogućeno je besplatno parkiranje u javnim garažama i na parkingu kod Hale sportova. Pre početka radova, Vodovod je sve korisnike ove ulice priključio na alternativni privremeni vod, tako da stanari nisu ostajali bez vode.

Inače, 2014. godine u Kosovskoj je rađena rekonstrukcija trotoara sa obostranim proširenjem trotoara ugradnjom behatona i novih ivičnjaka, ali bez rekonstrukcije kolovoza. Izvođač radova tada je imao garantni rok od dve godine, a kako su postavljeni ivičnjaci vidno bili oštećeni zbog mraza i soli posle zimskog perioda, ali i zbog saobraćajnog opterećenja (gaženja vozila), izvršena je sanacija ivičnjaka. Kolovozna konstrukcija je redovno održavana krpljenjem udarnih rupa u većem i manjem obimu.

Kompletan projekat kolovozne konstrukcije sa atmosferskom kanalizacijom i saobraćajnom signalizacijom, koji je u međuvremenu urađen, zbog epidemije korona virusa tada nije realizovan.

D.P.